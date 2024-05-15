Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS HAJI

Jamaah Haji Diimbau Jangan Menahan Buang Air Kecil di Pesawat, Berisiko Dehidrasi!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |15:00 WIB
Jamaah Haji Diimbau Jangan Menahan Buang Air Kecil di Pesawat, Berisiko Dehidrasi!
Jamaah Haji Indonesia Dirawat/Foto: MCH 2024
A
A
A

MADINAH - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk tidak menahan buang air kecil selama dalam perjalanan dari Indonesia ke Madinah.

Karena akan berdampak pada kondisi kesehatan tubuh akibat mengalami dehidrasi. Saat ini, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) sudah merawat sembilan calon haji karena sakit. Dari sembilan tersebut, sebagiannya sudah kembali ke rombongannya masing-masing.

"Kami menemukan banyak kasus jamaah jatuh sakit begitu sampai di Arab Saudi karena menahan kencing saat dalam penerbangan di pesawat, ini seharusnya tidak terjadi," ujar Kepala Bidang Kesehatan Daker Madinah Indro Murwoko di Madinah kepada MCH, Rabu (15/5/2024).

Dikatakannya, banyak jamaah yang menahan buang air kecil di pesawat karena ketidaktahuannya atau takut saat harus berdiri maupun berjalan di pesawat.

"Jangan sampai jamaah menahan kencing dan BAB karena ketidakmengertian atau takut. Kalau memang tidak tahu atau bagaimana silakan sampaikan ke petugas agar dibantu, atau minta tolong sama pramugari," kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/398/3072664/ahli-waris-terima-rp125-juta-cover-asuransi-jamaah-haji-wafat-XhkDMuaXQC.jpg
Ahli Waris Terima Rp125 Juta Cover Asuransi Jamaah Haji Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/453/3071468/santunan-extra-cover-kembali-diserahkan-kepada-ahli-waris-jamaah-haji-2024-bQukmlo1CA.jpg
Santunan Extra-Cover Kembali Diserahkan kepada Ahli Waris Jamaah Haji 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/398/3069324/2-ahli-waris-jamaah-haji-terima-santunan-extra-cover-2024-k8rKmHp90R.jpg
2 Ahli Waris Jamaah Haji Terima Santunan Extra Cover 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/398/3068835/di-malaysia-kemenag-ri-bagikan-cara-penerapan-murur-untuk-jamaah-haji-2uy8r7uPkh.jpg
Di Malaysia, Kemenag RI Bagikan Cara Penerapan Murur untuk Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/398/3065550/jamaah-haji-reguler-2024-yang-wafat-sudah-dapat-santunan-asuransi-jiwa-hWcQYsLHdC.jpg
Jamaah Haji Reguler 2024 yang Wafat Sudah Dapat Santunan Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/453/3064482/kemenag-semua-bus-shalawat-ramah-jamaah-haji-lansia-3Jndf0YXjm.jpg
Kemenag: Semua Bus Shalawat Ramah Jamaah Haji Lansia
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement