Kapan Idul Adha 2024 Versi Pemerintah Indonesia?

KAPAN Idul Adha 2024 versi Pemerintah Indonesia? Hari raya Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah tahun Hijriah.

Hari raya Idul Adha di Indonesia sering disebut juga sebagai Lebaran Haji atau Lebaran Kurban. Idul Adha disebut Lebaran Haji karena sangat identik dengan ibadah haji.

Perayaan Idul Adha bersamaan dengan pelaksanaan puncak ibadah haji wukuf di Padang Arafah, Makkah. Semua jamaah haji dari negara-negara di dunia wajib berkumpul di sana.

Pada hari raya Idul Adha tersebut, umat Islam melaksanakan sholat id. Waktu Sholat Idul Adha dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal atau matahari bergeser ke barat.

Idul Adha 2024 Versi Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 27 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024. Di dalamnya termasuk libur hari raya Idul Fitri dan Idul Adha 1445 Hijriah.

Penetapan ini melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

"Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama berjumlah 27 hari. Libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama 10 hari," ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Selasa 12 September 2023.

Adapun hari libur nasional terkait hari raya Idul Adha 1445 Hijriah adalah pada tanggal 17 Juni 2024 Masehi. Kemudian pada 18 Juni 2024 M ditetapkan cuti bersama Idul Adha 1445 H.

Namun, penetapan resmi kapan Idul Adha 2024 M versi Pemerintah Indonesia akan dipastikan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama. Sidang isbat tersebut bakal mempertimbangkan hasil hisab dan rukyatul hilal di berbagai lokasi di Indonesia.