6 Rumah Sakit Rujukan Jamaah Haji Indonesia di Makkah dan Madinah

ENAM rumah sakit rujukan jamaah haji Indonesia di Makkah dan Madinah dibahas lengkap Okezone Muslim berikut ini. Bagi jamaah haji Indonesia, persiapan fisik dan kesehatan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan sebelum hingga selama pelaksanaan ibadah ini.

Mengingat kondisi fisik yang berat dan risiko kesehatan yang mungkin terjadi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa rumah sakit rujukan di Kota Makkah dan Madinah untuk memastikan para jamaah haji mendapat perawatan medis yang memadai.

Tim Kesehatan Haji Indonesia dr Andi Ardjuna Sakti SH MPH mengadakan kunjungan ke enam rumah sakit di Arab Saudi guna menunjang pelayanan jamaah haji Indonesia.

"KKHI Makkah pada hari ini melakukan kunjungan ke beberapa rumah sakit; tujuannya, satu, untuk silaturahmi; kedua, untuk menjalin kerja sama dalam pelayanan kesehatan jamaah haji yang dirawat di KKHI Makkah namun kemungkinan bisa dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi," ucapnya, dikutip dari Kemenkes.go.id, Rabu (15/5/2024).