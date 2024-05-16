Viral Ilmuwan NASA Dipecat Usai Beberkan Keajaiban Malam Lailatul Qadar

VIRAL informasi ilmuwan NASA dipecat usai membeberkan hasil temuannya mengenai keajaiban malam Lailatul Qadar. Kabar ini pun beredar luas di media berita televisi luar negeri

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @makassarsoecity tersebut, diungkapkan bahwa malam Lailatul Qadar yang diburu umat Islam pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan secara sains menunjukkan fenomena luar biasa.

Seorang mantan ilmuwan NASA bernama David Carner menceritakan kepada ilmuwan asal Mesir Dr Abdul Basit Muhammad telah menemukan mukjizat pada malam yang diduga kuat Lailatul Qadar. Kala itu 10 ribu benda langit dan 20 ribu meteor yang biasanya menabrak bumi tiba-tiba berhenti.

Seketika fenomena tersebut mengejutkan Carner. Ia yang ketika itu masih menjadi ilmuwan NASA secara tidak sengaja menyaksikan hal tersebut, dan membagikannya kepada orang-orang tentang hasil temuannya, termasuk terhadap Dr Abdul Basit Muhammad.

Melihat fenomena itu, hidayah Islam pun diraih Carner. Lalu akhirnya di mantap mengucap dua kalimat syahadat untuk menjadi mualaf.

Carner memublikasikan informasi mukjizat malam Lailatul Qadar tersebut ke sesama rekan kerjanya di NASA untuk dibahas bersama. Namun, dia justru mendapat teguran keras, bahkan sampai dipecat.