Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Ilmuwan NASA Dipecat Usai Beberkan Keajaiban Malam Lailatul Qadar

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |16:36 WIB
Viral Ilmuwan NASA Dipecat Usai Beberkan Keajaiban Malam Lailatul Qadar
Ilustrasi viral ilmuwan NASA dipecat setelah membeberkan mukjizat malam Lailatul Qadar. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

VIRAL informasi ilmuwan NASA dipecat usai membeberkan hasil temuannya mengenai keajaiban malam Lailatul Qadar. Kabar ini pun beredar luas di media berita televisi luar negeri

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @makassarsoecity tersebut, diungkapkan bahwa malam Lailatul Qadar yang diburu umat Islam pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan secara sains menunjukkan fenomena luar biasa.

Info grafis doa malam Lailatul Qadar. (Foto: Okezone)

Seorang mantan ilmuwan NASA bernama David Carner menceritakan kepada ilmuwan asal Mesir Dr Abdul Basit Muhammad telah menemukan mukjizat pada malam yang diduga kuat Lailatul Qadar. Kala itu 10 ribu benda langit dan 20 ribu meteor yang biasanya menabrak bumi tiba-tiba berhenti.

Seketika fenomena tersebut mengejutkan Carner. Ia yang ketika itu masih menjadi ilmuwan NASA secara tidak sengaja menyaksikan hal tersebut, dan membagikannya kepada orang-orang tentang hasil temuannya, termasuk terhadap Dr Abdul Basit Muhammad.

Melihat fenomena itu, hidayah Islam pun diraih Carner. Lalu akhirnya di mantap mengucap dua kalimat syahadat untuk menjadi mualaf.

Carner memublikasikan informasi mukjizat malam Lailatul Qadar tersebut ke sesama rekan kerjanya di NASA untuk dibahas bersama. Namun, dia justru mendapat teguran keras, bahkan sampai dipecat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement