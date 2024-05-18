4 Doa agar Berhenti dari Kecanduan Judi Online

DOA agar berhenti dari kecanduan judi online bisa diketahui lengkap dalam artikel berikut ini. Judi adalah perbuatan buruk yang memiliki unsur taruhan dan unsur menang-kalah.

Penjelasan mengenai judi menurut Islam berdasarkan kaidah: "Setiap permainan yang mana setiap peserta pasti menghadapi dua pilihan: Utung dan buntung, maka itu judi."

BACA JUGA: Doa agar Berhenti Kecanduan Rokok

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keburukan judi dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Mengapa kamu tidak berhenti (dari perbuatan itu?)." (QS Al Maidah 90–91)

Berikut deretan doa yang bisa diamalkan agar berhenti dari kecanduan judi online atau maksiat lainnya, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Doa Terhindar Maksiat

اَللهُمَّ اَحْرِمْنِي لَذَّةَ مَعْصِيَتِكَ وَارْزُقْنِيْ لَذَّةَ طَاعَتِكَ

Arab latin: Allahumma ahramnii ladzdzata ma'shiyatika warzuqnii ladzdzata thoo'atik.

Artinya: "Ya Allah, jauhkanlah aku dari kenikmatan bermaksiat kepada-Mu dan berikanlah aku rezeki kenikmatan dalam taat kepada-Mu."