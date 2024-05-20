Kapan Puasa Sunnah Ayyamul Bidh Bulan Dzulqa'dah 1445 H? Ini Jadwal Lengkapnya

KAPAN puasa sunnah ayyamul bidh bulan Dzulqa'dah 1445 H? Ini jadwal lengkapnya. Sangat penting diketahui semua Muslim. Diketahui bahwa puasa ayyamul bidh dikerjakan setiap tengah bulan yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah.

Umat Islam dianjurkan jangan sampai melewatkan puasa ayyamul bidh setiap bulannya. Alasannya, tersimpan keutamaan sangat besar, maka itu sayang jika tidak mengerjakan puasa sunnah tiga hari ini.

BACA JUGA: Bacaan Niat Puasa Arafah 2024 Beserta Artinya

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh

Berikut ini jadwal puasa ayyamul bidh bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah/Mei 2024 Masehi, seperti telah Okezone himpun:

- 13 Dzulqa'dah 1445 H: 21 Mei 2024 M

- 14 Dzulqa'dah 1445 H: 22 Mei 2024 M

- 15 Dzulqa'dah 1445 H: 23 Mei 2024 M

Niat Puasa Ayyamul Bidh

Niat puasa Ayyamul Bidh cukup diungkapkan dalam hati. Pasalnya, niat adalah amalan dalam hati.

Dihimpun dari laman Muslim.or.id, ulama besar Muhammad Al Hishni berkata:

لا يصح الصوم إلا بالنية للخبر، ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بها بلا خلاف

"Puasa tidaklah sah kecuali dengan niat karena ada hadis yang mengharuskan hal ini. Letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan dilafazhkan." (Kifayatul Akhyar, halaman 248)

Kemudian ulama Muhammad Al Khotib berkata:

إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب ولا تكفي باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ بها قطعا كما قاله في الروضة

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Namun niat letaknya di hati. Niat tidak cukup di lisan. Bahkan tidak disyaratkan melafazhkan niat. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Ar-Roudhoh." (Al Iqna’, 1: 404)