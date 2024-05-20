Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kapan Puasa Sunnah Ayyamul Bidh Bulan Dzulqa'dah 1445 H? Ini Jadwal Lengkapnya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |18:20 WIB
Kapan Puasa Sunnah Ayyamul Bidh Bulan Dzulqa'dah 1445 H? Ini Jadwal Lengkapnya
Ilustrasi buka puasa sunnah ayyamul bidh. (Foto: Istimewa/Muhammadiyah.or.id)
A
A
A

KAPAN puasa sunnah ayyamul bidh bulan Dzulqa'dah 1445 H? Ini jadwal lengkapnya. Sangat penting diketahui semua Muslim. Diketahui bahwa puasa ayyamul bidh dikerjakan setiap tengah bulan yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah.

Umat Islam dianjurkan jangan sampai melewatkan puasa ayyamul bidh setiap bulannya. Alasannya, tersimpan keutamaan sangat besar, maka itu sayang jika tidak mengerjakan puasa sunnah tiga hari ini. 

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh 

Berikut ini jadwal puasa ayyamul bidh bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah/Mei 2024 Masehi, seperti telah Okezone himpun:

- 13 Dzulqa'dah 1445 H: 21 Mei 2024 M

- 14 Dzulqa'dah 1445 H: 22 Mei 2024 M

- 15 Dzulqa'dah 1445 H: 23 Mei 2024 M 

Ilustrasi puasa sunnah ayyamul bidh. (Foto: Istimewa/Pinterest)

Niat Puasa Ayyamul Bidh

Niat puasa Ayyamul Bidh cukup diungkapkan dalam hati. Pasalnya, niat adalah amalan dalam hati.

Dihimpun dari laman Muslim.or.id, ulama besar Muhammad Al Hishni berkata:

لا يصح الصوم إلا بالنية للخبر، ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بها بلا خلاف

"Puasa tidaklah sah kecuali dengan niat karena ada hadis yang mengharuskan hal ini. Letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan dilafazhkan." (Kifayatul Akhyar, halaman 248)

Kemudian ulama Muhammad Al Khotib berkata:

إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب ولا تكفي باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ بها قطعا كما قاله في الروضة

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Namun niat letaknya di hati. Niat tidak cukup di lisan. Bahkan tidak disyaratkan melafazhkan niat. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Ar-Roudhoh." (Al Iqna’, 1: 404) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/618/3181469/puasa-QwUG_large.jpg
Jadwal Puasa Ayyamul Bidh November 2025 Lengkap dengan Bacaan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/614/3175056/puasa-Lgjk_large.jpg
Niat Puasa Ayyamul Bidh Oktober 2025 Lengkap dengan Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/618/3153955/puasa-PlaE_large.jpg
Niat Puasa Ayyamul Bidh Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/614/3153880/puasa-7LkA_large.jpg
Kapan Puasa Ayyamul Bidh Juli 2025? Ini Jadwal Lengkap Versi NU dan Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/614/3146345/puasa-1m6T_large.jpg
Niat Puasa Ayyamul Bidh Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/614/3102916/puasa-RyO4_large.jpg
Puasa Ayyamul Bidh Setiap Tanggal Berapa?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement