Berkat Jadi Mualaf, Wanita Amerika Ini Sembuh Total dari Depresi Berat Akibat Narkoba

Ilustrasi wanita Amerika sembuh total dari depresi berat akibat narkoba berkat menjadi mualaf. (Foto: Shutterstock)

INILAH kisah wanita Amerika Serikat bernama Umm Razeen sembuh dari depresi berat akibat narkoba berkat menjadi mualaf. Islam membuat dia merasakan kedamaian setelah mengalami kecamuk di dalam hati.

Wanita kelahiran Amerika Serikat ini mulanya tidak percaya adanya Tuhan. Saat masih non-Muslim pun dia jarang beribadah. Namun, Umm Razeen sadar setelah menemukan adanya setan dan iblis di dunia lewat penelitiannya. Artinya, Tuhan juga nyata.

"Perjalananku ke Islam berjudul iblis membawaku ke Islam," kata Umm Razeen seperti dikutip dari kanal YouTube Renung Kalbu.

Ia bercerita sempat mendapat beasiswa kuliah di salah satu universitas Alabama. Namun, sebelum semester pertama, Umm Razeen justru terjerumus ke dalam dunia narkoba.

Dia sering melakukan self harm atau menyakiti diri sendiri. Akibat kecanduan menggunakan barang haram tersebut, Umm Razeen pun akhirnya putus sekolah.

Setelah itu, dia pindah ke sebuah apartemen di Sugar Land, Texas. Meski demikian, depresi yang dialami masih terus melanda, termasuk kebiasaan self harm. Hingga akhirnya Umm Razeen harus dilarikan ke rumah sakit karena lukanya yang sangat mengkhawatirkan.