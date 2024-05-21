Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Segala Pertanyaannya Bisa Dijawab Agama Islam, Gadis Cantik Ini pun Mantap Jadi Mualaf

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |14:40 WIB
Segala Pertanyaannya Bisa Dijawab Agama Islam, Gadis Cantik Ini pun Mantap Jadi Mualaf
Kisah mualaf cantik Kezia Aprilia. (Foto: YouTube Rukun Indonesia)
A
A
A

INILAH kisah mualaf gadis cantik bernama Kezia Aprilia. Sebelumnya ia sempat mencuri perhatian publik setelah menjadi narasumber dalam di kanal YouTube milik tokoh mualaf Indonesia Koh Dondy Tan. Kala itu Kezia belum menjadi Muslimah.

Dalam diskusi tersebut Kezia Aprilia melontarkan banyak pertanyaan, dan bisa dijawab dengan jelas oleh Koh Dondy Tan berdasarkan ajaran agama Islam. Lalu tanpa disadari ternyata jawaban yang didapat mengarahkannya pada kebenaran Islam. 

Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Kezia Aprilia pun mendapat hidayah. Dia akhirnya mantap memeluk Islam dan menjadi seorang Muslimah.

Viralnya kejadian tersebut membuat banyak orang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana perjalanan mualaf seorang Kezia Aprilia. 

Mualaf cantik Kezia Aprilia. (Foto: YouTube Rukun Indonesia)

Dikutip dari video unggahan akun YouTube @Rukun Indonesia, dia menceritakan proses mualaf yang dilakukan, termasuk respons dari orangtua saat mengetahui anaknya sudah memeluk Islam.

Kezia terlahir dari keluarga Tionghoa-Jawa dan menganut Kristen. Perkenalannya dengan Islam dimulai saat kedua orangnya memutuskan bercerai di usianya yang masih kecil. Lalu sang ibu menikah lagi dengan pria beragama Islam.

Saat itu Kezia mulai mengenal Islam untuk pertama kali dan bahkan belajar mengaji. Namun beberapa tahun kemudian, dia kembali memeluk Kristen.

Setelah empat tahun, Kezia mulai merasakan keganjilan di hatinya mengenai agama yang dipeluknya dan mempertanyakan banyak hal tentang agamanya. Hingga akhirnya pada 2024, ia resmi memeluk agama Islam dan mantap dengan pilihannya tersebut. 

Telusuri berita muslim lainnya
