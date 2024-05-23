Advertisement
HOME MUSLIM TIPS HAJI

6 Adab ketika Ziarah di Jabal Uhud, Jamaah Haji Dilarang Mencoret-coret

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |17:23 WIB
6 Adab ketika Ziarah di Jabal Uhud, Jamaah Haji Dilarang Mencoret-coret
Ilustrasi adab-adab saat ziarah di Jabal Uhud bagi jamaah haji. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama mengimbau jamaah haji Indonesia 2024 wajib memperhatikan adab-adab ketika ziarah di Jabal Uhud. Diketahui bahwa selain Masjid Nabawi dan Raudhah, sejumlah tempat bersejarah juga menjadi target destinasi jamaah haji Indonesia di Kota Madinah. 

Salah satunya yaitu area Jabal Uhud, mulai Masjid Syuhada Uhud, Jabal Rumma (tempat para pasukan pemanah saat Perang Uhud), hingga makam para syuhada Uhud. 

Jabal Uhud menjadi salah satu destinasi yang dikunjungi jamaah haji Indonesia selama di Madinah. Jabal dalam bahasa Indonesia diartikan bukit. Tempat ini menjadi sejarah peristiwa Perang Uhud antara tentara Islam yang dipimpin Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam melawan kafir Quraisy.

Dikisahkan, Perang Uhud merupakan perang yang dipimpin langsung Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Perang ini diawali dari konflik bersenjata tersebab kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar.

Dalam perang ini terdapat 70 sahabat, termasuk paman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, Hamzah bin Abdul Muthalib, syahid di medan perang.

Selain memaknai dan mengambil sirah dari kisah Perang Uhud, ada beberapa adab yang patut dijaga saat berziarah di Jabal Uhud: 

Jabal Uhud. (Foto: Okezone/Widi Agustian)

1. Gunakan kartu identitas dan gelang jamaah haji Indonesia

Jamaah haji Indonesia wajib mengenakan kartu identitas (ID card) yang biasanya dikalungkan di leher serta gelang. Dua perlengkapan ini sangat penting sebagai tanda pengenal jamaah haji Indonesia.

Hal tersebut untuk memudahkan petugas melacak identitas dan lokasi tempat jamaah menginap apabila terjadi hal-hal di luar rencana, seperti tersesat atau tertinggal dari rombongan.

2. Gunakan atribut rombongan

Selain batik haji Indonesia, jamaah biasanya juga mengenakan atribut berseragam dengan rombongan. Hal ini tentu saja memudahkan identifikasi jamaah ketika tertinggal dari rombongan.

3. Hindari berjalan sendirian

Jamaah haji Indonesia disarankan tidak berjalan sendirian atau terpisah dari rombongan. Hal ini penting agar tidak tersesat dan terpisah dari rombongan.

Selain itu, bisa untuk mencegah terjadinya hal-hal terburuk, seperti ditipu oknum penjual yang berada di area Jabal Uhud dan yang lain sebagainya. 

Halaman:
1 2
