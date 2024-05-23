Doa dan Dzikir ketika di Hijr Ismail bagi Jamaah Haji 2024

BERIKUT ini doa dan dzikir ketika di Hijr Ismail bagi jamaah haji 2024. Hijr Ismail merupakan tempat berbentuk setengah lingkaran yang terletak tepat di sisi bangunan suci Kakbah di Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi.

Dulunya Hijr Ismail adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kakbah yang dibangun Nabi Ismail Alaihissallam.

Akibat terjadinya bencana alam yang sempat menghantam sebagian dinding Kakbah, maka ada pengurangan bangunan Kakbah yang saat ini lebih akrab dikenal sebagai Hijr Ismail.

Maka itu, Hijr Ismail termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa, karena masih mnjadi bagian dari bangunan suci Kakbah.

Terlebih lagi jika jamaah haji atau umrah bisa menunaikan sholat 2 rakaat di tempat ini, pastinya meraih banyak keutamaan luar biasa besar.