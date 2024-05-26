Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

7 Anak Nabi Muhammad, Ini Masing-Masing Sosoknya

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |21:26 WIB
7 Anak Nabi Muhammad, Ini Masing-Masing Sosoknya
Ilustrasi sosok-sosok anak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Istimewa/Okezone)
NABI Muhammad Shallallahu alaihi wassallam memiliki tujuh anak. Masing-masing terdiri dari tiga anak laki-laki dan empat anak perempuan. Mereka merupakan anak-anak yang tampan dan cantik serta berbakti kepada orangtua. 

Para anak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam ini memiliki nama yang sangat baik. Bisa dijadikan inspirasi bagi umat Islam. 

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

Siapa saja putra dan putri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam tersebut? Berikut daftarnya, sebagaimana dilansir unggahan akun Instagram @sahabatsurga.

Anak laki-laki Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam:

1. Qasim

Qasim adalah putra pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Qasim lahir dan meninggal sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Qasim wafat dalam usia 2 tahun. Ia lahir dari istri Rasulullah yakni Khadijah Radhiyallahu anha. 

2. Abdullah

Abdullah adalah putra kedua Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam yang juga lahir dari Khadijah Radhiyallahu anha. Abdullah biasa disebut juga At-Thayyib dan At-Thahir. Menurut para ahli sejarah Islam, ia lahir setelah masa kenabian dan meninggal dalam usia yang masih sangat kecil.

3. Ibrahim

Ibrahim adalah putra ketiga Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Ibrahim lahir di Kota Madinah pada tahun 8 Hijriah dan wafat saat berusia 17 atau 18 bulan. Ibrahim adalah anak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang terakhir atau bungsu. Ibunya bernama Mariyah Al Qibthiyyah. 

