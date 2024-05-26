Advertisement
HOME MUSLIM TIPS HAJI

Ratusan Ribu Jamaah Haji Indonesia Tiba, Ini Tips Hadapi Cuaca Panas Ekstrem di Tanah Suci

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |16:02 WIB
Ratusan Ribu Jamaah Haji Indonesia Tiba, Ini Tips Hadapi Cuaca Panas Ekstrem di Tanah Suci
Suasana di Sekitar Masjidil Haram/Sigit Kurniawan MCH 2024
A
A
A


MAKKAH -Suhu panas yang cukup ekstrem melanda sebagian besar wilayah di Arab Saudi saat ini. PPIH Arab Saudi mengimbau jamaah ketika ke Masjidil Haram atau berpergian ke luar hotel melengkapi diri dengan alat pelindung diri berupa payung atau topi lebar untuk menghindari sengatan langsung matahari.

Pengamatan Okezone di Makkah, suhu panas cukup terik terjadi pada siang hari. Semetara pada sore dan malam, cuaca tidak terlalu panas.

“Selalu membawa paspor dan dokumen penting lainnya, serta membawa kantong sandal dan dibawa saat ibadah di masjid,” ujar Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda, Minggu (26/5/2024).

Dia juga meminta jamaah untuk tidak meletakkan sandal di sembarang tempat di masjid, karena berpotensi hilang dan lupa.

“Serta jangan menitipkan sandal ke jamaah lainnya untuk menghindari bila terpisah dari kelompoknya,” imbuhnya.

