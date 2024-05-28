Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Sejarah Perubahan Arah Kiblat ke Kakbah yang Terjadi di Masjid Qiblatain

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |22:28 WIB
Sejarah Perubahan Arah Kiblat ke Kakbah yang Terjadi di Masjid Qiblatain
Sejarah perubahan arah kiblat ke Kakbah yang terjadi di Masjid Qiblatain Madinah. (Foto: Kemenag.go.id)
SEJARAH perubahan arah kiblat ke Kakbah yang terjadi di Masjid Qiblatain dibahas dalam artikel berikut ini. Masjid Qiblatain terletak sekira 7 kilometer di sebelah timur laut Masjid Nabawi dan menjadi tempat ziarah penting bagi kaum Muslimin. 

Awalnya Masjid Qiblatain dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah karena dibangun di bekas rumah Bani Salamah. Masjid Qiblatain adalah masjid yang memiliki dua kiblat. Qiblatain artinya dua kiblat.

Kiblat pertama yang menghadap ke Masjid Al Aqsa di Baitul Maqdis (Palestina); dan kiblat kedua yang menghadap ke bangunan suci Kakbah di Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi.

Dilansir laman Arab News, masjid ini dibangun oleh Sawad bin Ghanam bin Kaab pada tahun ke-2 hijriah. Masjid Qiblatain secara historis sangat penting bagi umat Islam karena menjadi tempat turunnya wahyu Alquran kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam untuk mengubah arah kiblat. 

Sholat berjamaah di masjid. (Foto: Istimewa/Gulfnews)

Sejarah Perubahan Arah Kiblat

Konsultan Ibadah PPIH Daker Madinah Profesor Dr KH Aswadi M.Ag menjelaskan ada perbedaan pendapat mengenai waktu perpindahan arah kiblat tersebut.

"Itu tahun ke-2 Hijriah. Jadi, sebagian mufassir menyatakan bahwa itu terjadi di bulan Syakban. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Ada yang mengatakan itu adalah hari Senin. Ada yang mengatakan itu hari Selasa. Ada yang mengatakan Sholat Dzuhur, ada yang mengatakan Sholat Ashar," ujar guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan bahwa itu terjadi saat Sholat Dzuhur. "Pendapat yang paling tepat adalah sholat yang dikerjakan di Bani Salamah pada saat meninggalnya Bisyr bin Barra' bin Ma’rur adalah Sholat Dzuhur. Sedangkan sholat yang pertama kali dikerjakan di Masjid Nabawi dengan menghadap Kakbah adalah Sholat Ashar," terangnya seperti dilansir Kemenag.go.id.

Kisah perpindahan arah kiblat ini bermula ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengunjungi ibu dari Bisyr bin Barra' bin Ma'rur dari Bani Salamah yang ditinggal mati keluarganya. Kemudian tibalah waktu sholat. Nabi pun salat bersama para sahabat di sana. 

