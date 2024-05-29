Jadwal Sholat Hari Kamis 30 Mei 2024 M/22 Dzulqa'dah 1445 H

JADWAL sholat hari Kamis 30 Mei 2024 Masehi/22 Dzulqa'dah 1445 Hijriah untuk semua daerah di Indonesia ada di sini. Bisa membantu menunaikan ibadah sholat lima waktu secara berjamaah di masjid.

Silakan disimak jadwal sholat fardhu lima waktu di Indonesia berikut ini, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.05

Subuh: 04.15

Zuhur: 11.38

Asar: 15.01

Magrib: 17.38

Isya: 18.51

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.57

Subuh: 05.07

Zuhur: 12.20

Asar: 15.40

Magrib: 18.10

Isya: 19.23