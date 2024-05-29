Ketua Kloter Diminta Lapor Kebutuhan Menu Lansia untuk Disiapkan Dapur Katering

MAKKAH - Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid meminta agar para ketua kelompok terbang (kloter) melaporkan kebutuhan menu lansia pada rombongannya kepada pengawas katering yang ada di sektor pemondokan.

Nantinya, kata dia, pengawas katering akan meminta kepada dapur untuk menyiapkan menu lansia sesuai kebutuhan.

“Kita harap setiap Ketua Kloter pro aktif menyampaikan kebutuhan menu lansia pada rombongannya. Laporan bisa disampaikan kepada petugas pengawas katering yang ada di setiap sektor pemondokan jemaah,” kata Subhan Cholid di Makkah dilansir dari laman resmi Kemenag, Selasa (28/5/2024).

“Data kebutuhan menu lansia dari ketua kloter sangat penting untuk memastikan semua jemaah lansia dalam rombongannya mendapatkan menu sesuai kebutuhannya,” sambungnya.

Menurut Subhan, laporan ketua kloter bisa disampaikan pada kesempatan pertama setelah mereka tiba di hotel Makkah. Sehingga, laporan tersebut bisa segera dikirim ke pihak dapur agar menu lansia bisa segera disiapkan.

Subhan mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta agar setiap dapur dapat menyajikan menu lansia sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. “Jumlahnya bahkan memungkinkan hingga sampai 20%. Jadi data riil kebutuhan menu lansia dari setiap kloter sangat dibutuhkan,” sebut Subhan.