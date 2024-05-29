Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI

Ketua Kloter Diminta Lapor Kebutuhan Menu Lansia untuk Disiapkan Dapur Katering

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |00:37 WIB
Ketua Kloter Diminta Lapor Kebutuhan Menu Lansia untuk Disiapkan Dapur Katering
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

MAKKAH - Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid meminta agar para ketua kelompok terbang (kloter) melaporkan kebutuhan menu lansia pada rombongannya kepada pengawas katering yang ada di sektor pemondokan.

Nantinya, kata dia, pengawas katering akan meminta kepada dapur untuk menyiapkan menu lansia sesuai kebutuhan.

“Kita harap setiap Ketua Kloter pro aktif menyampaikan kebutuhan menu lansia pada rombongannya. Laporan bisa disampaikan kepada petugas pengawas katering yang ada di setiap sektor pemondokan jemaah,” kata Subhan Cholid di Makkah dilansir dari laman resmi Kemenag, Selasa (28/5/2024).

“Data kebutuhan menu lansia dari ketua kloter sangat penting untuk memastikan semua jemaah lansia dalam rombongannya mendapatkan menu sesuai kebutuhannya,” sambungnya.

Menurut Subhan, laporan ketua kloter bisa disampaikan pada kesempatan pertama setelah mereka tiba di hotel Makkah. Sehingga, laporan tersebut bisa segera dikirim ke pihak dapur agar menu lansia bisa segera disiapkan.

Subhan mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta agar setiap dapur dapat menyajikan menu lansia sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. “Jumlahnya bahkan memungkinkan hingga sampai 20%. Jadi data riil kebutuhan menu lansia dari setiap kloter sangat dibutuhkan,” sebut Subhan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/398/3072664/ahli-waris-terima-rp125-juta-cover-asuransi-jamaah-haji-wafat-XhkDMuaXQC.jpg
Ahli Waris Terima Rp125 Juta Cover Asuransi Jamaah Haji Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/453/3071468/santunan-extra-cover-kembali-diserahkan-kepada-ahli-waris-jamaah-haji-2024-bQukmlo1CA.jpg
Santunan Extra-Cover Kembali Diserahkan kepada Ahli Waris Jamaah Haji 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/398/3069324/2-ahli-waris-jamaah-haji-terima-santunan-extra-cover-2024-k8rKmHp90R.jpg
2 Ahli Waris Jamaah Haji Terima Santunan Extra Cover 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/398/3068835/di-malaysia-kemenag-ri-bagikan-cara-penerapan-murur-untuk-jamaah-haji-2uy8r7uPkh.jpg
Di Malaysia, Kemenag RI Bagikan Cara Penerapan Murur untuk Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/398/3065550/jamaah-haji-reguler-2024-yang-wafat-sudah-dapat-santunan-asuransi-jiwa-hWcQYsLHdC.jpg
Jamaah Haji Reguler 2024 yang Wafat Sudah Dapat Santunan Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/453/3064482/kemenag-semua-bus-shalawat-ramah-jamaah-haji-lansia-3Jndf0YXjm.jpg
Kemenag: Semua Bus Shalawat Ramah Jamaah Haji Lansia
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement