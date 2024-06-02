Ini Alasan Jamaah Haji Indonesia Gelombang II Sudah Harus Berihram sejak Embarkasi

INI alasan jamaah haji Indonesia gelombang II sudah harus berihram sejak embarkasi. Petugas Bimbingan Ibadah Daerah Kerja (Daker) Bandara Eri Iswandi menjelaskan hal itu bertujuan memudahkan jamaah haji.

"Pakaian ihram dianjurkan dipakai sejak dari embarkasi karena ada rangkaian sunnah sebelum ihram yang mesti dilakukan, seperti mandi sunnah dan sholat sunnah ihram," terangnya di Bandara Jeddah, Arab Saudi, Jumat 31 Mei 2024.

"Sementara jika jamaah berharap dapat melakukannya di Jeddah, tipis kemungkinan bisa dilakukan, karena waktunya sangat pendek. Jamaah harus segera naik bus menuju Makkah. Selain itu, ihram di embarkasi juga memudahkan saat jamaah akan mengambil miqat di Yalamlam saat di atas pesawat," imbuhnya seperti dilansir Kemenag.go.id.