Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Alasan Jamaah Haji Indonesia Gelombang II Sudah Harus Berihram sejak Embarkasi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |21:16 WIB
Ini Alasan Jamaah Haji Indonesia Gelombang II Sudah Harus Berihram sejak Embarkasi
Jamaah haji Indonesia gelombang II diimbau sudah berihram sejak embarkasi. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

INI alasan jamaah haji Indonesia gelombang II sudah harus berihram sejak embarkasi. Petugas Bimbingan Ibadah Daerah Kerja (Daker) Bandara Eri Iswandi menjelaskan hal itu bertujuan memudahkan jamaah haji. 

Info grafis tanda haji mabrur. (Foto: Okezone)

"Pakaian ihram dianjurkan dipakai sejak dari embarkasi karena ada rangkaian sunnah sebelum ihram yang mesti dilakukan, seperti mandi sunnah dan sholat sunnah ihram," terangnya di Bandara Jeddah, Arab Saudi, Jumat 31 Mei 2024.

"Sementara jika jamaah berharap dapat melakukannya di Jeddah, tipis kemungkinan bisa dilakukan, karena waktunya sangat pendek. Jamaah harus segera naik bus menuju Makkah. Selain itu, ihram di embarkasi juga memudahkan saat jamaah akan mengambil miqat di Yalamlam saat di atas pesawat," imbuhnya seperti dilansir Kemenag.go.id.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/398/3144209/hajj_media_hub-2ZYO_large.jpeg
Berkunjung ke The Hajj Media Hub, Pusat Informasi Haji Kementerian Media Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143951/layanan_911_saudi-3Dbc_large.jpeg
Mengunjungi Pusat Layanan 911 Saudi: Cepat Respons Laporan, 24 Jam Tanpa Henti Amankan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143925/gus_yahya_saudi-odb2_large.jpeg
Ketua Umum PBNU Gus Yahya Beri 4 Usul Penting soal Haji di Seminar Akbar Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143877/gugus_tugas_haji_2025-Sboz_large.jpeg
Saudi Jamin Keamanan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/398/3143019/amer_al_gadaffi-PyEg_large.jpg
Keajaiban Haji! Jamaah Libya Ini Akhirnya ke Tanah Suci usai Ditolak Naik Pesawat, Bagaimana Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3080091/menag-pastikan-haji-2025-tak-terganggu-transisi-organisasi-NdJ7B60OWd.jpg
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement