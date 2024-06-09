Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Naik Haji dengan Utang, Apakah Sah Ibadahnya?

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 09 Juni 2024 |21:09 WIB
Hukum Naik Haji dengan Utang, Apakah Sah Ibadahnya?
Ilustrasi hukum naik haji dengan utang. (Foto: Reuters)
HUKUM naik haji dengan utang sangat penting diketahui setiap Muslim. Ustadz Ammi Nur Baits ST BA mengungkapkan terdapat fatwa dari ulama besar Arab Saudi yakni Dr Sholeh Al Fauzan tentang hukum haji dengan utang.

Dilansir laman Konsultasi Syariah, berikut ini kutipan fatwa hukum naik haji dengan utang tersebut: 

قال الله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [سورة آل عمران: آية 97]، والسبيل هو الزاد والراحلة، يعني: أن يتوافر له النفقة الكافية في حجه، والنفقة الكافية أيضاً لأولاده ومن يعوله إلى أن يرجع.

Allah Ta'ala berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah …" (Quran Surat Ali Imran Ayat 97)

Yang dimaksud "sanggup mengadakan perjalanan" dalam ayat di atas adalah perbekalan dan kendaraan. Artinya, harus terpenuhi biaya yang cukup untuk haji, termasuk nafkah yang cukup untuk anaknya dan semua orang yang wajib dia nafkahi, sampai dia kembali.

Dr Sholeh Al Fauzan melanjutkan:

ولا يجب على من ليس له القدرة المالية حج، ولا يستدين لأجل ذلك؛ لأنه لم يوجب عليه الله سبحانه وتعالى شيئاً، وهو مثقل نفسه بالدين ويتكلف لشيء لم يلزمه، والله سبحانه وتعالى يقول: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [سورة البقرة: آية 185]، فليس من الشرع أن يستدين الإنسان ليحج.

Dan tidak wajib bagi orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan haji, tidak pula disyariatkan untuk berutang, agar bisa haji. Karena Allah tidak mewajibkan dia untuk haji sama sekali (dalam kondisi ini). Sementara dia membebani dirinya dengan utang dan memberatkan dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib baginya. Padahal Allah telah mengingatkan: 

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian." (QS Al Baqarah: 185)

Karena itu, bukan termasuk ajaran syariat ketika seseorang berutang untuk haji. 

