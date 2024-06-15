Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM POSKO HAJI

Kemenag: Semua Jamaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Arafah Sesuai Jadwal yang Direncanakan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 15 Juni 2024 |14:06 WIB
Kemenag: Semua Jamaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Arafah Sesuai Jadwal yang Direncanakan
Kemenag informasikan semua jamaah haji Indonesia sudah tiba di Arafah. (Foto: Okezone)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Republik Indonesia menyatakan sebanyak 553 kloter jamaah haji Indonesia telah tiba di Arafah. Para tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun langsung menunaikan puncak ibadah haji wukuf di Arafah.

Kemenag mengungkapkan pemberangkatan para jamaah haji Indonesia dari Tanah Suci Makkah ke Arafah telah selesai. Selain jamaah haji yang mengikuti safari wukuf, semuanya kini sudah berada di Padang Arafah.

Info grafis keutamaan hari Arafah. (Foto: Okezone)

Proses pemberangkatan dari hotel di Tanah Suci Makkah berlangsung pada Jumat 14 Juni 2024, pukul 06.00 waktu Arab Saudi (WAS).

"Alhamdulillah, pukul 03.00 waktu Arab Saudi pagi tadi, jamaah haji kelompok terbang (kloter) terakhir meninggalkan Makkah menuju Arafah. Ini sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan," terang Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid di Arafah, Sabtu (15/6/2024). 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/398/3072664/ahli-waris-terima-rp125-juta-cover-asuransi-jamaah-haji-wafat-XhkDMuaXQC.jpg
Ahli Waris Terima Rp125 Juta Cover Asuransi Jamaah Haji Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/453/3071468/santunan-extra-cover-kembali-diserahkan-kepada-ahli-waris-jamaah-haji-2024-bQukmlo1CA.jpg
Santunan Extra-Cover Kembali Diserahkan kepada Ahli Waris Jamaah Haji 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/398/3069324/2-ahli-waris-jamaah-haji-terima-santunan-extra-cover-2024-k8rKmHp90R.jpg
2 Ahli Waris Jamaah Haji Terima Santunan Extra Cover 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/398/3068835/di-malaysia-kemenag-ri-bagikan-cara-penerapan-murur-untuk-jamaah-haji-2uy8r7uPkh.jpg
Di Malaysia, Kemenag RI Bagikan Cara Penerapan Murur untuk Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/398/3065550/jamaah-haji-reguler-2024-yang-wafat-sudah-dapat-santunan-asuransi-jiwa-hWcQYsLHdC.jpg
Jamaah Haji Reguler 2024 yang Wafat Sudah Dapat Santunan Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/453/3064482/kemenag-semua-bus-shalawat-ramah-jamaah-haji-lansia-3Jndf0YXjm.jpg
Kemenag: Semua Bus Shalawat Ramah Jamaah Haji Lansia
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement