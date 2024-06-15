Kemenag: Semua Jamaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Arafah Sesuai Jadwal yang Direncanakan

Kemenag informasikan semua jamaah haji Indonesia sudah tiba di Arafah. (Foto: Okezone)

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Republik Indonesia menyatakan sebanyak 553 kloter jamaah haji Indonesia telah tiba di Arafah. Para tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun langsung menunaikan puncak ibadah haji wukuf di Arafah.

Kemenag mengungkapkan pemberangkatan para jamaah haji Indonesia dari Tanah Suci Makkah ke Arafah telah selesai. Selain jamaah haji yang mengikuti safari wukuf, semuanya kini sudah berada di Padang Arafah.

Proses pemberangkatan dari hotel di Tanah Suci Makkah berlangsung pada Jumat 14 Juni 2024, pukul 06.00 waktu Arab Saudi (WAS).

"Alhamdulillah, pukul 03.00 waktu Arab Saudi pagi tadi, jamaah haji kelompok terbang (kloter) terakhir meninggalkan Makkah menuju Arafah. Ini sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan," terang Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid di Arafah, Sabtu (15/6/2024).