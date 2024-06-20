Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Muhammadiyah: Sudah Waktunya Tempat Wukuf dan Mabit Jamaah Haji Dibuat Bertingkat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |13:50 WIB
Muhammadiyah: Sudah Waktunya Tempat Wukuf dan Mabit Jamaah Haji Dibuat Bertingkat
Ilustrasi Muhammadiyah usul tempat wukuf dan mabit jamaah haji dibuat bertingkat. (Foto: Okezone)
A
A
A

KETUA PP Muhammadiyah KH Anwar Abbas menyatakan sudah waktunya tempat wukuf dan mabit jamaah haji di Arafah, Muzdalifah, Mina dibuat bertingkat. Tujuannya sebagai solusi di tengah lama dan panjangnya antrean berhaji.

Ia mengungkapkan, melihat lama dan panjangnya antrean untuk bisa mengerjakan ibadah haji, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain, maka sudah waktunya Pemerintah Arab Saudi memikirkan untuk menambah kuota ke masing-masing negara. Kalau perlu dua dan atau tiga kali lipat dari kuota yang ada hari ini.

KH Anwar Abbas. (Foto: Istimewa/Sindonews)

"Hal itu bisa dilakukan dengan membuat bangunan bertingkat di Arafah, Muzdalifah, dan di Mina. Penambahan sarana dan prasarana baru ini sangat berguna," beber Buya Anwar Abbas –sapaan akrabnya– dalam keterangan yang diterima Okezone, Kamis (20/6/2024).

Pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan ini melanjutkan; adapun manfaat tempat wukuf dan mabit jamaah haji bertingkat tersebut adalah:

Pertama, mengurangi dan memperpendek masa antrean para calon jamaah haji dari setiap negara untuk bisa mendapatkan kesempatan bagi mengerjakan ibadah haji.

Kedua, tempat wukuf serta mabit di Muzdalifah dan Mina tidak lagi bersempit-sempit seperti sekarang ini. Di mana, para jamaah kalau sama-sama tidur jelas sangat tidak nyaman. 

