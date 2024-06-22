Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Khasiat Luar Biasa Bawang Putih Diungkap Alquran dan Sains, Benarkah Jadi Obat 70 Penyakit?

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |12:22 WIB
Khasiat Luar Biasa Bawang Putih Diungkap Alquran dan Sains, Benarkah Jadi Obat 70 Penyakit?
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap khasiat luar biasa bawang putih. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap khasiat bawang putih yang biasa dikonsumsi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya untuk kesehatan tubuh.

Dirangkum dari "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, dijelaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ... ...

"Agar Dia mengeluarkan untuk kita dari apa yang ditumbuhkan bumi berupa sayur-sayuran, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang." (Quran Surat Al Baqarah Ayat 61)

Ibnu Al Qayyim menyebutkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, "Makanlah bawang putih mentah-mentah. Kalaulah aku tidak berbicara dengan malaikat, pastilah aku pun memakannya."

Riwayat lain menyebutkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam pernah diberi hadiah makanan yang mengandung bawang putih, tetapi makanan itu lalu beliau kirimkan kepada Abu Ayyub Al Anshari. 

Info grafis manfaat nyamuk menurut Alquran dan sains. (Foto: Okezone)

Dia pun bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menyukai makanan itu, sehingga engkau mengirimkannya untukku?"

Beliau menjawab: "Sesungguhnya aku kerap berbicara dengan (malaikat) yang kalian tidak bisa berbicara dengannya."

Hadits tersebut menggambarkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sebenarnya menyarankan mengonsumsi bawang putih, karena menghadiahkan kembali makanan yang mengandung bawang putih kepada seorang sahabat.

Namun, disyaratkan agar seorang Muslim tidak memakannya jika hendak pergi ke masjid, karena bau mulut yang diakibatkannya kurang sedap.

Adapun Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam memilih tidak mengonsumsi bawang putih karena beliau sering berkomunikasi dengan Malaikat Jibril yang dikenal tidak suka dengan bau bawang putih.

Hadits lain menyebutkan: "Makanlah bawang putih dan gunakanlah ia sebagai obat karena ia mampu mengobati 70 macam penyakit. Kalaulah malaikat tidak datang (dan berbicara) denganku, pastilah aku pun memakannya." (Hadits riwayat Ad-Dailami dari Ali) 

Halaman:
1 2
