Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apa Azab Seorang Penjudi?

Hantoro , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |21:16 WIB
Apa Azab Seorang Penjudi?
Ilustrasi azab seorang penjudi. (Foto: Freepik)
A
A
A

APA azab seorang penjudi? Islam melarang bermain judi, termasuk judi online yang sedang marak di Indonesia, karena sudah jelas hukumnya haram. Setiap Muslim diperintahkan mengikuti syariat Islam dalam mencari penghasilan dengan cara halal dan baik.

Adapun judi menjadikan seseorang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan, dan mimpi-mimpi kosong. Maka itu, pelakunya enggan bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang baik atau halal.

Kedudukan harta manusia dalam Islam adalah sesuatu yang terhormat. Dilarang mengambil semena-mena, kecuali dengan cara yang telah disyariatkan, atau dalam bentuk pemberian dengan sukarela.

Judi adalah tindakan pertaruhan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga. Orang yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan. 

Info grafis transaksi judi online di Indonesia tembus ratusan triliun. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Alquran Surat Al Maidah Ayat 90:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS Al Maidah: 90)

Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan judi atau qimar dengan khamr, al anshab, dan al azlam. Ini adalah perkara-perkara yang tidak diragukan lagi keharamannya.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Alquran Surat Al Maidah Ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu (lantaran meminum khamar dan berjudi itu)." (QS Al Maidah: 91) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/330/3165966/sihir-DcwX_large.jpg
7 Dosa Besar yang Mengundang Murka Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/330/3106037/pahala-membaca-dzikir-1000-kali-di-bulan-syaban-rL1AExf5xG.jpg
Pahala Membaca Dzikir 1000 kali di Bulan Syaban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/330/3068324/menonton-video-syur-guru-dan-murid-di-gorontalo-ini-ancaman-dosanya-Ggh1bulSmL.jpg
Menonton Video Syur Guru dan Murid di Gorontalo, Ini Ancaman Dosanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065350/besar-mana-dosa-makan-babi-atau-korupsi-gagX2hJems.jpg
Besar Mana Dosa Makan Babi atau Korupsi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/330/3057533/ini-ancaman-dosanya-melarang-pakai-jilbab-seperti-kasus-viral-rs-medistra-xNNbUMhxVU.jpg
Ini Ancaman Dosanya Melarang Pakai Jilbab seperti Kasus Viral RS Medistra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/330/3053076/apakah-perbuatan-merusak-sistem-hukum-termasuk-dosa-besar-Ju4ZfifK7H.jpg
Apakah Perbuatan Merusak Sistem Hukum Termasuk Dosa Besar?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement