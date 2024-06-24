Jadwal Sholat Hari Selasa 25 Juni 2024 M/18 Dzulhijjah 1445 H

Ilustrasi jadwal sholat di semua daerah Indonesia. (Foto: Shutterstock)

JADWAL sholat hari Selasa 25 Juni 2024 Masehi/18 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Insya Allah dapat membantu mengerjakan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.09

Subuh: 04.19

Zuhur: 11.43

Asar: 15.07

Magrib: 17.42

Isya: 18.56

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 05.02

Subuh: 05.12

Zuhur: 12.25

Asar: 15.44

Magrib: 18.13

Isya: 19.28

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.39

Subuh: 04.49

Zuhur: 12.08

Asar: 15.30

Magrib: 18.03

Isya: 19.17