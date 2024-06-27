Advertisement
MUSLIM TAUSYIAH

Kemampuan Hewan Kecil Kutu Sangat Mengerikan, Ini Buktinya Kata Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |08:27 WIB
Kemampuan Hewan Kecil Kutu Sangat Mengerikan, Ini Buktinya Kata Alquran dan Sains
Ilustrasi Alquran dan sains beberkan kemampuan mengerikan hewan kecil kutu. (Foto: Istimewa/PetMD)
A
A
A

ALQURAN dan sains membahas kemampuan luar biasa dari hewan kecil kutu. Kutu sebagai hewan kecil ternyata menyimpan fakta mengerikan. 

Selama ini kutu dianggap sebagai salah satu serangga yang mengganggu kehidupan umat manusia. Di dalam kitab suci Alquran, kutu dikaitkan dengan musibah yang menimpa bangsa Mesir sebagai bentuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa Alaihissallam.

Info grafis manfaat nyamuk menurut Alquran dan sains. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

Artinya: "Maka Kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." (QS Al A'raf: 133) 

Telusuri berita muslim lainnya
