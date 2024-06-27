Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Sejarah Khalid bin Walid Dijuluki Pedang Allah hingga Jadi Komandan Perang

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |12:27 WIB
Sejarah Khalid bin Walid Dijuluki Pedang Allah hingga Jadi Komandan Perang
Ilustrasi sejarah Khalid bin Walid dijuluki Pedang Allah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SEJARAH Khalid bin Walid dijuluki Pedang Allah. Nama asli Khalid bin Walid adalah Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughhirah al-Makhzumi. Ia lahir pada tahun 592 Masehi.

Dilansir laman Britannica, Khalid bin Walid pernah menjadi komando Muslim pada masa Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Umar. Khalid pernah dikirim ke daerah yang jauh serta sulit untuk dilawan.

Ilustrasi Khalid bin Walid. (Foto: Istimewa/iNews)

Selain itu, ia pernah mengalahkan pasukan lawannya di Byzantium, Palestina, hingga Suriah. Khalid bin Walid pernah menaklukkan musuh di Perang Yarmuk saat melawan 150.000 tentara Hercules, padahal pasukannya hanya 40.000 orang.

Pada tahun 642 M, Khalid bin Walid meninggal dunia di Homs, Suriah. Lantas, mengapa ia dijuluki Pedang Allah?

Seperti diketahui, Khalid bin Walid mulanya bukanlah seorang Muslim. Ia bahkan pernah berperang melawan umat Islam. Singkat cerita, setelah memeluk Islam, Khalid bin Walid pun berbalik, berjuang dengan berani, dan menyebarkan agama Islam di Irak dan Suriah.

Pada masa peperangan dahulu, Khalid bin Walid memerintahkan tentara Muslim untuk berperang melawan dua negara besar yakni Persia dan Bizantium. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/614/3177628/perang-GUmF_large.jpg
Kisah Budak yang Diangkat Anak oleh Nabi Muhammad, Jadi Panglima Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168682/sahabat_nabi-2L9P_large.jpg
Kisah Ali bin Abi Thalib Berikan Tebak-tebak Ayat Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/614/3139145/perang_khalid_bin_walid-pKwL_large.jpg
Siapa Sosok Khalid bin Walid yang Disebut Prabowo saat Konferensi Parlemen OKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076646/berkat-bacaan-alquran-sahabat-nabi-ini-terhindar-dari-serangan-racun-SAjSXzRqXi.jpg
Berkat Bacaan Alquran, Sahabat Nabi Ini Terhindar dari Serangan Racun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/330/3070362/kisah-khalifah-umar-bin-abdul-aziz-beri-nasihat-kepada-rakyatnya-saat-terjadi-gempa-agar-ditolong-allah-swt-dsp5gPltoI.jpg
Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz Beri Nasihat kepada Rakyatnya saat Terjadi Gempa agar Ditolong Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/330/3063381/disumpahi-seorang-pria-khalifah-umar-bin-khattab-contohkan-sikap-tawadhu-untuk-selesaikan-masalah-wTowDOZfYc.jpg
Disumpahi Seorang Pria, Khalifah Umar bin Khattab Contohkan Sikap Tawadhu untuk Selesaikan Masalah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement