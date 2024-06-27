Sejarah Khalid bin Walid Dijuluki Pedang Allah hingga Jadi Komandan Perang

SEJARAH Khalid bin Walid dijuluki Pedang Allah. Nama asli Khalid bin Walid adalah Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughhirah al-Makhzumi. Ia lahir pada tahun 592 Masehi.

Dilansir laman Britannica, Khalid bin Walid pernah menjadi komando Muslim pada masa Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Umar. Khalid pernah dikirim ke daerah yang jauh serta sulit untuk dilawan.

Selain itu, ia pernah mengalahkan pasukan lawannya di Byzantium, Palestina, hingga Suriah. Khalid bin Walid pernah menaklukkan musuh di Perang Yarmuk saat melawan 150.000 tentara Hercules, padahal pasukannya hanya 40.000 orang.

Pada tahun 642 M, Khalid bin Walid meninggal dunia di Homs, Suriah. Lantas, mengapa ia dijuluki Pedang Allah?

Seperti diketahui, Khalid bin Walid mulanya bukanlah seorang Muslim. Ia bahkan pernah berperang melawan umat Islam. Singkat cerita, setelah memeluk Islam, Khalid bin Walid pun berbalik, berjuang dengan berani, dan menyebarkan agama Islam di Irak dan Suriah.

Pada masa peperangan dahulu, Khalid bin Walid memerintahkan tentara Muslim untuk berperang melawan dua negara besar yakni Persia dan Bizantium.