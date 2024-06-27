Cara Daftar Haji ONH Plus Lengkap dengan Biayanya

CARA daftar haji ONH plus lengkap dengan biayanya dibahas dalam artikel berikut ini. Haji plus adalah program yang disediakan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag). Calon jamaah yang berminat bisa mendaftar melalui penyelenggara haji khusus (PIHK).

Program haji ONH plus memberi kemudahan bagi calon jamaah yang ingin segera menunaikan ibadah haji. Namun, haji plus ini memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan reguler. Kisarannya di angka USD10 ribu hingga USD60 ribu atau jika dirupiahkan sekira Rp162,8 juta sampai Rp977,1 juta.

Program haji plus memiliki sejumlah keuntungan jika dibandingkan layanan haji reguler. Setidaknya ada lima kelebihan haji plus, yaitu (1) Daftar tunggu lebih singkat, (2) Fasilitas hotel di Makkah dan Madinah lebih dekat dengan pusat ibadah, (3) Wukuf dan mabit di Armina menggunakan tenda AC, (4) Konsumsi para jamaah ditanggung pihak penyelenggara PIHK, (5) Setiap kelompok didampingi satu muthawif, satu petugas PIHK, dan satu dokter.