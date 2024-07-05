Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

10 Contoh Bacaan Izhar Halqi dalam Alquran Beserta Penjelasannya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |13:24 WIB
10 Contoh Bacaan Izhar Halqi dalam Alquran Beserta Penjelasannya
Ilustrasi contoh bacaan izhar halqi dalam Alquran. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH 10 contoh bacaan izhar halqi dalam Alquran beserta penjelasannya. Izhar halqi memili arti membacanya harus jelas terhadap nun (an, in, un).

Dalam ilmu tajwid, huruf izhar halqi ada enam, yakni huruf alif (أ), Ha (H besar/هه), ha (ha kecil/ح), kha (خ), ain (ع), dan ghain (غ). Jadi saat ada nun mati atau tanwin bertemu dengan keenam huruf tersebut, maka harus dibaca dengan jelas.

Berikut ini 10 contoh bacaan izhar halqi dalam Alquran beserta penjelasannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Al Baqarah Ayat 49

مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf alif (أ). 

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

2. Surat Al Lahab Ayat 2

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf Ha (H besar/هه).

3. Surat Al Kautsar Ayat 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf ha (ha kecil/ح).

4. Surat Quraisy Ayat 4

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf kha (خ).

5. Surat Al Alaq Ayat 2

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf ain (ع). 

1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
