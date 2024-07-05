10 Contoh Bacaan Izhar Halqi dalam Alquran Beserta Penjelasannya

INILAH 10 contoh bacaan izhar halqi dalam Alquran beserta penjelasannya. Izhar halqi memili arti membacanya harus jelas terhadap nun (an, in, un).

Dalam ilmu tajwid, huruf izhar halqi ada enam, yakni huruf alif (أ), Ha (H besar/هه), ha (ha kecil/ح), kha (خ), ain (ع), dan ghain (غ). Jadi saat ada nun mati atau tanwin bertemu dengan keenam huruf tersebut, maka harus dibaca dengan jelas.

Berikut ini 10 contoh bacaan izhar halqi dalam Alquran beserta penjelasannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Al Baqarah Ayat 49

مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf alif (أ).

2. Surat Al Lahab Ayat 2

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf Ha (H besar/هه).

3. Surat Al Kautsar Ayat 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf ha (ha kecil/ح).

4. Surat Quraisy Ayat 4

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf kha (خ).

5. Surat Al Alaq Ayat 2

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf ain (ع).