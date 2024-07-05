Jadwal Sholat Akhir Pekan Hari Sabtu 6 Juli 2024 M/29 Dzulhijjah 1445 H

Ilustrasi jadwal sholat akhir pekan ini hari Sabtu. (Foto: Freepik)

JADWAL sholat akhir pekan hari Sabtu 6 Juli 2024 Masehi/29 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Insya Allah sangat membantu kaum Muslimin dalam menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.09

Subuh: 04.19

Zuhur: 11.43

Asar: 15.07

Magrib: 17.42

Isya: 18.56

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 05.02

Subuh: 05.12

Zuhur: 12.25

Asar: 15.44

Magrib: 18.13

Isya: 19.28