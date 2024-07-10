JADWAL sholat hari Rabu 10 Juli 2024 Masehi/4 Muharram 1446 Hijriah. Membantu menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.
Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.09
Subuh: 04.19
Zuhur: 11.43
Asar: 15.07
Magrib: 17.42
Isya: 18.56
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 05.02
Subuh: 05.12
Zuhur: 12.25
Asar: 15.44
Magrib: 18.13
Isya: 19.28
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.39
Subuh: 04.49
Zuhur: 12.08
Asar: 15.30
Magrib: 18.03
Isya: 19.17