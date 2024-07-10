Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kandungan Dari Isi Surah Al Waqiah Ayat 35-38, Tulisan Arab dan Latin

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |12:19 WIB
Kandungan Dari Isi Surah Al Waqiah Ayat 35-38, Tulisan Arab dan Latin
Alquran surat Al Waqiah berbicara tentang hari kiamat. (Foto: Okezone/Maruf)
A
A
A

SURAH Al Waqiah, merupakan surah ke-56 dalam Alquran, terdiri dari 96 ayat dan termasuk dalam kelompok surah Makkiyah. Surah ini dikenal dengan tema utamanya yang membahas tentang hari kiamat, karena arti dari Al-Waqiah berarti “Hari Kiamat”.

Namun di dalamnya juga terdapat ayat-ayat yang menggambarkan keutamaan penghuni surga, salah satunya adalah ayat 35-38 yang membahas tentang keberadaan bidadari surga. Dalam tafsir tahlili yang dikeluarkan Kementerian Agama, ayat-ayat ini, dijelaskan lebih rinci kesenangan dan kegembiraan yang dinikmati oleh para penghuni surga tersebut, bahwa mereka akan duduk di atas kasur tebal berlapis-lapis, empuk dan halus yang isinya terbuat dari sutra.

Masih menurut sumber yang sama, Di atas ranjang kencana yang bertahtakan emas dan permata, diciptakan pasangannya ialah bidadari-bidadari yang cantik jelita dan suci tak pernah haid dan hamil selama-lamanya, yang selalu dalam keadaan perawan sepanjang masa; bidadari-bidadari yang cantik jelita dan lemah gemulai, berpakaian serba sutra yang halus dan sangat menarik, dengan hiasan gelang, kalung, dan anting-anting yang menambah kecantikannya yang asli, ditambah lagi dengan semerbak harum wanginya yang sangat menggiurkan.

Sementara Ustadz Abdul Somad mengatakan siapa yang membaca surah Al Waqiah, dia akan terhindar dari kemiskinan. "Meskipun ada yang mengatakan hadis ini dhoif," kata Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya.

Surat Al Waqiah ayat 35-38

Ayat 35:

اِنَّآ اَنْشَأْنٰهُنَّ اِنْشَاۤءًۙ

Innā ansya'nāhunna insyā'ā.

Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari itu) secara langsung,

Ayat 36:

فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًاۙ

Faja‘alnāhunna abkārā.

lalu Kami jadikan mereka perawan-perawan

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175584/alquran-brYT_large.jpg
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170865/alquran-71Bp_large.jpg
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/330/3158431/alquran-c9Ev_large.jpg
Hadis tentang Surat Al-Waqiah Lengkap dengan Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/330/3157510/alquran-4sae_large.jpg
Gambaran Shiratal Mustaqim dalam Alquran
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement