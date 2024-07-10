Kandungan Dari Isi Surah Al Waqiah Ayat 35-38, Tulisan Arab dan Latin

SURAH Al Waqiah, merupakan surah ke-56 dalam Alquran, terdiri dari 96 ayat dan termasuk dalam kelompok surah Makkiyah. Surah ini dikenal dengan tema utamanya yang membahas tentang hari kiamat, karena arti dari Al-Waqiah berarti “Hari Kiamat”.

Namun di dalamnya juga terdapat ayat-ayat yang menggambarkan keutamaan penghuni surga, salah satunya adalah ayat 35-38 yang membahas tentang keberadaan bidadari surga. Dalam tafsir tahlili yang dikeluarkan Kementerian Agama, ayat-ayat ini, dijelaskan lebih rinci kesenangan dan kegembiraan yang dinikmati oleh para penghuni surga tersebut, bahwa mereka akan duduk di atas kasur tebal berlapis-lapis, empuk dan halus yang isinya terbuat dari sutra.

Masih menurut sumber yang sama, Di atas ranjang kencana yang bertahtakan emas dan permata, diciptakan pasangannya ialah bidadari-bidadari yang cantik jelita dan suci tak pernah haid dan hamil selama-lamanya, yang selalu dalam keadaan perawan sepanjang masa; bidadari-bidadari yang cantik jelita dan lemah gemulai, berpakaian serba sutra yang halus dan sangat menarik, dengan hiasan gelang, kalung, dan anting-anting yang menambah kecantikannya yang asli, ditambah lagi dengan semerbak harum wanginya yang sangat menggiurkan.

Sementara Ustadz Abdul Somad mengatakan siapa yang membaca surah Al Waqiah, dia akan terhindar dari kemiskinan. "Meskipun ada yang mengatakan hadis ini dhoif," kata Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya.

Surat Al Waqiah ayat 35-38

Ayat 35:

اِنَّآ اَنْشَأْنٰهُنَّ اِنْشَاۤءًۙ

Innā ansya'nāhunna insyā'ā.

Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari itu) secara langsung,

Ayat 36:

فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًاۙ

Faja‘alnāhunna abkārā.

lalu Kami jadikan mereka perawan-perawan