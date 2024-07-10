IDGHAM Mimi cukup sering muncul dalam Alquran dan menjadi satu dari 3 hukum tajwid mim mati selain ikhfa syafawi dan izhar syafawi. Idgham Mimi/MitsliIdgham menurut bahasa berarti melebur atau memasukkan.
Mimi/Mitsliatau biasa disebut juga sebagai mutamatsilain yang menurut bahasa artinya yaitu huruf yang sama atau sepadan. Idgham mimi/mitsli yaitu memasukkan keduahuruf yang sama. Sedangkan menurut ilmu tajwid idgham mimi/mitsli adalah memasukkan huruf mim (مْ) sukun ke dalam huruf mim berikutnya yang harakat ( مَ مِ , مُ ).
Maka hukum bacaannya disebut Idgham Mimi/Mitsli. Cara membacanya adalahmemasukkan huruf mim sukun ke dalam berikutnya/di depannya (ditasydidkan) yang berharakat harakat ( مَ مِ , مُ )dirapatkan dua bibir atas dan bawah sebelah luar, serta diikuti suara berdengung dengan dengungan yang sempurna.
Berikut adalah beberapa contoh idgham mimi pada surah Al- Baqarah:
● Surah Al Baqarah Ayat 10
فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
Terdapat mim mati (sukun) bertemu mim tasydid. Sehingga dibaca, Fii quluubihim marodhun.
●Surah Al Baqarah Ayat 18
فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِۗ
Terdapat sukun dengan mim tasydid berharakat kasrah. Cara membacanya, "fii aadzaanihimminash showaa'iqi khadzarol.
●Surat Al-Baqarah Ayat 19
اَذَانِهِمْ مِّن