Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Berikut Contoh Idgham Mimi Pada Surah Al-Baqarah

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |13:03 WIB
Berikut Contoh Idgham Mimi Pada Surah Al-Baqarah
Contoh bacaan idgham mimi di Surat al Baqarah. (Foto: Okezone/Maruf)
A
A
A

IDGHAM Mimi cukup sering muncul dalam Alquran dan menjadi satu dari 3 hukum tajwid mim mati selain ikhfa syafawi dan izhar syafawi. Idgham Mimi/MitsliIdgham menurut bahasa berarti melebur atau memasukkan.

Mimi/Mitsliatau biasa disebut juga sebagai mutamatsilain yang menurut bahasa artinya yaitu huruf yang sama atau sepadan. Idgham mimi/mitsli yaitu memasukkan keduahuruf yang sama. Sedangkan menurut ilmu tajwid idgham mimi/mitsli adalah memasukkan huruf mim (مْ) sukun ke dalam huruf mim berikutnya yang harakat ( مَ مِ , مُ ).

Maka hukum bacaannya disebut Idgham Mimi/Mitsli. Cara membacanya adalahmemasukkan huruf mim sukun ke dalam berikutnya/di depannya (ditasydidkan) yang berharakat harakat ( مَ مِ , مُ )dirapatkan dua bibir atas dan bawah sebelah luar, serta diikuti suara berdengung dengan dengungan yang sempurna.

Berikut adalah beberapa contoh idgham mimi pada surah Al- Baqarah:

● Surah Al Baqarah Ayat 10

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

Terdapat mim mati (sukun) bertemu mim tasydid. Sehingga dibaca, Fii quluubihim marodhun.

●Surah Al Baqarah Ayat 18

فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِۗ

Terdapat sukun dengan mim tasydid berharakat kasrah. Cara membacanya, "fii aadzaanihimminash showaa'iqi khadzarol.

●Surat Al-Baqarah Ayat 19

 اَذَانِهِمْ مِّن

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175584/alquran-brYT_large.jpg
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170865/alquran-71Bp_large.jpg
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/330/3158431/alquran-c9Ev_large.jpg
Hadis tentang Surat Al-Waqiah Lengkap dengan Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/330/3157510/alquran-4sae_large.jpg
Gambaran Shiratal Mustaqim dalam Alquran
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement