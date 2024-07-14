JADWAL sholat hari Ahad 14 Juli 2024 Masehi/8 Muharram 1446 Hijriah. Dapat membantu kaum Muslimin menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.
Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.09
Subuh: 04.19
Zuhur: 11.43
Asar: 15.07
Magrib: 17.42
Isya: 18.56
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 05.02
Subuh: 05.12
Zuhur: 12.25
Asar: 15.44
Magrib: 18.13
Isya: 19.28
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.39
Subuh: 04.49
Zuhur: 12.08
Asar: 15.30
Magrib: 18.03
Isya: 19.17