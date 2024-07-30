Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH HAJI

Ayat Alquran tentang Haji dan Umrah, Lengkap dengan Keutamaannya

Salam Ramdhani , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |11:29 WIB
Ayat Alquran tentang Haji dan Umrah, Lengkap dengan Keutamaannya
Ilustrasi ayat Alquran tentang haji dan umrah. (Foto: Reuters)
A
A
A

AYAT Alquran tentang haji dan umrah bisa diketahui di sini. Haji dan umrah merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap Muslim yang telah mampu, baik secara fisik maupun materi. Kewajiban ini telah dijelaskan dalam berbagai dalil yang terkandung Alquran dan hadits. 

Mengerjakan ibadah haji hanya dapat dilakukan pada bulan haji (Dzulhijjah). Sementara umrah atau terkadang disebut haji kecil dapat dilakukan kapan pun, tidak hanya terbatas pada bulan haji. Umrah juga memiliki tata cara dan rukun yang lebih sedikit, sehingga lebih ringan dilaksanakan. 

Info grafis tanda haji mabrur. (Foto: Okezone)

Dilansir buku "Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah" karya Agus Arifin, sebagaimana dikutip dari nu.or.id, berikut ini penjelasan ayat Alquran tentang haji dan umrah:

Surat Ali Imran Ayat 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Quran Surat Ali Imran Ayat 97) 

Halaman:
1 2
