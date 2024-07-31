Advertisement
HOME MUSLIM POSKO HAJI

Profil Wakaf Baitul Asyi yang Bagikan 1400 Riyal kepada Tiap Jamaah Haji Aceh

Salam Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |10:06 WIB
Profil Wakaf Baitul Asyi yang Bagikan 1400 Riyal kepada Tiap Jamaah Haji Aceh
Jamaah haji Aceh menerima Wakaf Baitul Asyi. (Foto: MCH 2024/Okezone)
A
A
A

PROFIL Wakaf Baitul Asyi yang membagikan 1400 riyal kepada tiap jamaah haji Aceh dibahas dalam artikel berikut ini. Setiap tahunnya jamaah haji asal Aceh menerima saluran wakaf Baitul Asyi dari lembaga yang mengelola dana wakaf di Kota Makkah, Arab Saudi.

Menurut laporan Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun ini sebanyak 5.850 jamaah haji asal Aceh telah menerima dana Wakaf Baitul Asyi. Terdiri dari 4.716 jamaah haji asal Aceh dan 1.134 tenaga kerja musiman serta mahasiswa asal Aceh.

Jamaah haji Aceh menerima Wakaf Baitul Asyi. (Foto: Dani Jumadil Akhir/Okezone)

Setiap jamaah haji mendapat wakaf sebesar 1.500 riyal atau Rp6,5 juta. Dana tersebut umumnya dibagikan usai Sholat Ashar oleh Baitul Asyi Misfalah, lembaga pengelola dana wakaf.

Wakaf Baitul Asyi atau Wakaf Rumah Aceh merupakan wakaf yang berasal dari dana bantuan Habib Bugak Asyi. Wakaf ini telah berjalan lebih dari 200 tahun dan masih terus berjalan hingga kini.

Wakaf ini dibagikan setiap musim haji, satu tahun sekali, kepada para jamaah haji asal Aceh. Calon penerima wakaf awalnya didata oleh Pemerintah Aceh.

Nama mereka kemudian diberikan kepada nadzir atau pengelola wakaf ini. Setelah itu, dana wakaf dibagikan saat jamaah haji Aceh sudah berada di Tanah Suci. 

Halaman:
1 2
