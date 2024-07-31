Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Perbedaan Umrah Mandiri dan Melalui Travel

Salam Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |17:31 WIB
5 Perbedaan Umrah Mandiri dan Melalui Travel
Ilustrasi perbedaan umrah mandiri dan melalui travel. (Foto: Istimewa/Saudigazette)
A
A
A

APA perbedaan umrah mandiri dan melalui travel? Berbagai agen travel menyediakan layanan ibadah umrah dengan fasilitas dan harga yang bervariasi.

Umumnya para jamaah memilih untuk menggunakan layanan travel sebagai sarana ibadah umrah mereka. Namun, banyak juga jamaah umrah melakukan perjalanan sendiri karena dinilai memiliki biaya yang lebih murah. 

Lantas, apa saja perbedaan antara umrah dengan agen travel dan secara mandiri? Berikut perbedaanya, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Transportasi

Dengan travel resmi, harga yang dibayarkan sudah termasuk dengan biaya penerbangan pulang-pergi dan transportasi selama di Tanah Suci. Penerbangan dengan agen travel umumnya langsung menuju Bandara King Abdul Aziz atau Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz.

Jika beribadah umrah secara mandiri, jamaah harus memesan sendiri tiket penerbangan menuju Kota Makkah, Arab Saudi. Jamaah juga harus siap dengan penerbangan transit dan mengurus bagasi koper sendiri. 

Ilustrasi jamaah umrah. (Foto: X @hsharifain)

2. Perlengkapan

Umrah melalui travel biasanya disediakan berbagai perlengkapan umrah kepada para jamaah. Perlengkapannya meliputi koper, tas jinjing, mukena, pakaian ihram, dan berbagai keperluan lainnya.

Sebaliknya jika memilih umrah mandiri, maka jamaah harus mempersiapkan segala perlengkapan tersebut sendiri. 

3. Keamanan

Perbedaan selanjutnya mengenai keamanan selama melakukan umrah di Tanah Suci Makkah. Jika menggunakan travel, biasanya jamaah umrah akan mendapat perlindungan berupa asuransi, dan tim khusus yang siap membantu.

Jika pergi umrah mandiri, risiko terhadap keamanan beribadah di sana menjadi lebih tinggi karena jamaah harus mengurus segalanya sendiri. 

Halaman:
1 2
