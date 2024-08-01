Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

13 Contoh Tajwid Idgham Mutamatsilain dalam Alquran

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |11:10 WIB
13 Contoh Tajwid Idgham Mutamatsilain dalam Alquran
Ilustrasi contoh tajwid idgham mutamatsilain di Alquran. (Foto: Freepik)
A
A
A

KETAHUI berikut ini 13 contoh tajwid idgham mutamatsilain dalam Alquran. Idgham mutamatsilain tersusun dari dua kata yaitu idgham dan mutamatsilain. Idgham memiliki arti memasukkan, sedangkan mutamasilain bermakna dua huruf yang sama. 

Dalam beberapa kitab, ada yang memberi nama lain dari idgham mutamatsilain. Misalnya, idgham mutamatsil atau idgham mitslain yang artinya tidak jauh beda.

Dari pengertian tersebut, bisa dipahami bahwa idgham mutamatsilain dapat terjadi jika kedua hurufnya sama dan huruf pertama sukun lalu huruf kedua hidup.

Dalam bacaan idgham mutamatsilain pasti terdapat tanda tasydid di atas huruf kedua, sehingga membacanya juga harus ditekan. Misalnya, huruf ba (ب) bertemu ba (ب), ta (ت) bertemu ta (ت), dal (د) bertemu dal (د), dan seterusnya.

Berikut ini contoh idgham mutamatsilain di dalam kitab suci Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Ilustrasi tajwid idgham mutamatsilain di Alquran. (Foto: MNC Media)

1. Surat Al Baqarah ayat 10

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًاۚ

Bacaan ini termasuk tajwid idgham mutamatsilain karena huruf mim sukun bertemu dengan mim berharokat.

2. Surat Al Baqarah Ayat 16

فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ

Bacaan ini termasuk tajwid idgham mutamatsilain karena terdapat huruf ta' sukun bertemu dengan huruf sejenis yang berharokat.

3. Surat Al Maidah Ayat 61

وَاِذَا جَاۤءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ

Bacaan ini termasuk tajwid idgham mutamatsilain karena terdapat huruf dal sukun bertemu dengan hurus sejenis yang berharokat.

4. Surat An-Naziat Ayat 18

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ

Bacaan tersebut termasuk idgham mutamatsilain karena terdapat huruf lam sukun bertemu huruf lam berharakat.

5. Surat Al Muthaffifin Ayat 3

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Bacaan tersebut termasuk idgham mutamatsilain karena terdapat huruf wawu sukun bertemu huruf wawu berharakat. 

Halaman: 1 2
1 2
