Cara Mendapatkan Surat Rekomendasi untuk Daftar Petugas Haji Indonesia 2025

CARA mendapatkan surat rekomendasi untuk daftar petugas haji Indonesia 2025 bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Surat rekomendasi petugas haji adalah surat yang berisi pernyataan resmi dari pimpinan instansi atau lembaga tertentu untuk merekomendasikan pihak pelamar sebagai petugas haji.

Dilansir laman Kementerian Agama Republik Indonesia, surat rekomendasi petugas haji merupakan dokumen penting yang menjadi salah satu syarat untuk mendaftar petugas haji.

Surat ini umumnya berasal dari rekomendasi pimpinan Kantor Wilayah Kemenag (Kanwil Kemenag), lembaga pendidikan, atau organisasi Islam.

Lantas, bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi petugas haji? Berikut ini penjelasannya.

1. Anda bisa mendapatkan surat rekomendasi dari lembaga pendidikan seperti pesantren atau organisasi Islam lainnya. Caranya dengan datang langsung ke lokasi yang dituju dan mengajukan pembuatan surat rekomendasi di sana.

2. Bagi PNS bisa melampirkan surat tugas. Surat tugas bisa berasal dari kementerian atau lembaga terkait.