Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM POSKO HAJI

Cara Mendapatkan Surat Rekomendasi untuk Daftar Petugas Haji Indonesia 2025

Salam Ramdhani , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |13:00 WIB
Cara Mendapatkan Surat Rekomendasi untuk Daftar Petugas Haji Indonesia 2025
Ilustrasi cara mendapatkan surat rekomendasi petugas haji Indonesia 2025. (Foto: Kemenag)
A
A
A

CARA mendapatkan surat rekomendasi untuk daftar petugas haji Indonesia 2025 bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Surat rekomendasi petugas haji adalah surat yang berisi pernyataan resmi dari pimpinan instansi atau lembaga tertentu untuk merekomendasikan pihak pelamar sebagai petugas haji. 

Dilansir laman Kementerian Agama Republik Indonesia, surat rekomendasi petugas haji merupakan dokumen penting yang menjadi salah satu syarat untuk mendaftar petugas haji.

Petugas haji Indonesia. (Foto: Okezone)

Surat ini umumnya berasal dari rekomendasi pimpinan Kantor Wilayah Kemenag (Kanwil Kemenag), lembaga pendidikan, atau organisasi Islam.

Lantas, bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi petugas haji? Berikut ini penjelasannya.

1. Anda bisa mendapatkan surat rekomendasi dari lembaga pendidikan seperti pesantren atau organisasi Islam lainnya. Caranya dengan datang langsung ke lokasi yang dituju dan mengajukan pembuatan surat rekomendasi di sana.

2. Bagi PNS bisa melampirkan surat tugas. Surat tugas bisa berasal dari kementerian atau lembaga terkait. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/15/398/3114097/jamaah_haji-Ad5Y_large.jpg
Apakah Suami Bertanggung Jawab Atas Haji Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/398/3113745/haji-z8MS_large.jpg
Larangan bagi Jamaah Haji Laki-Laki dan Perempuan Sebelum Tahallul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/398/3113311/mabit_di_muzdalifah-En7R_large.jpg
Apa Arti Mabit di Muzdalifah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/398/3111884/haji-vXiA_large.jpg
Bolehkah Berhaji ketika Haid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/398/3111715/haji-NIZr_large.jpg
Kelola Dana Haji Rp171 Triliun, BPKH: Lampaui Target!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/398/3111589/jamaah_haji-xtc7_large.jpg
Apa yang Harus Dilakukan jika Sakit ketika Berhaji
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement