HOME MUSLIM TAUSYIAH

Contoh Tajwid Tafkhim dan Tarqiq dalam Alquran Lengkap Pengertiannya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |13:50 WIB
Contoh Tajwid Tafkhim dan Tarqiq dalam Alquran Lengkap Pengertiannya
Ilustrasi hukum tajwid tafkhim dan tarqiq dalam Alquran. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

CONTOH bacaan tajwid tafkhim dan tarqiq dalam Alquran lengkap dengan pengertiannya dibahas dalam artikel berikut ini. Sangat penting diketahui setiap Muslim agar lebih tepat dalam tadarus Alquran.

Hukum bacaan tafkhim dalam ilmu tajwid bermakna menggemukkan atau menebalkan. Sementara tarqiq secara bahasa berarti menipiskan. 

Dalam huruf hijaiyah terdapat beberapa huruf yang harus dibaca secara tafkhim. Kemudian ada pula yang dibaca tarqiq.

Dalam ilmu tajwid, tafkhim merupakan ungkapan untuk huruf yang ketika dibaca tidak menimbulkan gema yang memenuhi seluruh mulut. Sementara tarqiq, ungkapan untuk huruf yang ketika dibaca atau diucapkan maka akan menimbulkan gema di seluruh mulut.

Berikut ini hukum bacaan tafkhim dan tarqiq dalam ilmu tajwid beserta contohnya, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Ilustrasi hukum tajwid bacaan tafkhim dan tarqiq dalam Alquran. (Foto: Freepik)

Tafkhim

Seperti telah dijelaskan bahwa tafkhim memiliki tujuh huruf yang terdiri dari: خ, ص, ض, غ, ط, ق, ظ. Di antara huruf itu, empat huruf yakni: ط, ص, ض, ظ menjadi yang paling kuat bacaan penebalannya.

Tapi, ada pula kondisi ketika beberapa huruf tarqiq harus dibaca tafkhim. Hal ini disebabkan adanya huruf-huruf istifal.

Huruf istifal sendiri terdiri dari Alif (ﺍ), Lam (ل), dan Ro (ر). Perubahaan hukum baca pada huruf istifal dipengaruhi huruf dan harakat yang berada di sekitar huruf tersebut. 

- Alif (ﺍ): Apabila huruf yang terletak sebelum Alif adalah huruf selain istifal berarti dibaca tebal. Tapi jika huruf sebelum Alif adalah istifal maka dibaca tipis.

- Lam (ل): Lam bisa dibaca tafkhim apabila didahului tanda fathah ( ﹷ ) atau dhammah (و). Kemudian huruf Lam yang dibaca tarqiq adalah Lam yang ada pada huruf jajalah seperti dalam lafadz (الله‎).

- Ra (ر): Huruf ini dibaca tebal bila berharakat fathah, fathatain, dammah, atau dhammatain. Sedangkan huruf Ra yang dibaca tipis adalah yang berharakat kasrah. 

Halaman:
1 2
