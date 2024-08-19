Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh Menurut Hadits Nabi

KEUTAMAAN puasa Ayyamul Bidh menurut hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dibahas dalam artikel berikut ini. Puasa Ayyamul Bidh sunnah dikerjakan setiap tengah bulan, tepatnya pada tanggal 13,14, 15 kalender Hijriah.

Dihimpun dari Muslim.or.id, keutamaan mengerjakan puasa Ayyamul Bidh bisa meraih pahala seperti puasa satu tahun penuh. Sebagaimana diterangkan dalam hadits dari riwayat Abdullah bin Amr bin Al Ash, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

Artinya: "Puasa pada tiga hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun." (HR Bukhari nomor 1979)

Adapun jadwal puasa Ayyamul Bidh bulan Agustus 2024 yang bertepatan dengan Safar 1446 Hijriah adalah sebagai berikut:

Berikut ini jadwal puasa Ayyamul Bidh bulan Agustus 2024 M/Safar 1446 H, sebagaimana telah Okezone himpun:

- 13 Safar 1446 H: 18 Agustus 2024 M

- 14 Safar 1446 H: 19 Agustus 2024 M

- 15 Safar 1446 H: 20 Agustus 2024 M

Dalam riwayat lain, Rasulullah Shalallahu alaihi wassallam juga bersabda:

وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فإن لك بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فإن ذلك صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

Artinya: "Sungguh, cukup bagimu berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulan, sebab kamu akan menerima sepuluh kali lipat pada setiap kebaikan yang Kaulakukan. Karena itu, maka puasa Ayyamul Bidh sama dengan berpuasa setahun penuh." (HR Bukhari dan Muslim)