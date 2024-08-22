Jadwal Sholat Hari Jumat 23 Agustus 2024 M/18 Safar 1446 H

JADWAL sholat hari Jumat 23 Agustus 2024 Masehi/18 Safar 1446 Hijriah. Insya Allah membantu umat Islam di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.15

Subuh: 04.25

Zuhur: 11.46

Asar: 15.06

Magrib: 17.46

Isya: 18.56

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 05.02

Subuh: 05.12

Zuhur: 12.27

Asar: 15.48

Magrib: 18.22

Isya: 19.32