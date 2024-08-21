Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

10 Contoh Lafadz Lam Jalalah Tafkhim dalam Alquran dan Cara Bacanya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |15:58 WIB
10 Contoh Lafadz Lam Jalalah Tafkhim dalam Alquran dan Cara Bacanya
Ilustrasi contoh bacaan tajwid lam jalalah tafkhim. (Foto: Freepik)
A
A
A

BERIKUT ini 10 contoh lafadz lam jalalah tafkhim dalam Alquran dan tata cara membacanya. Lam jalalah berasal dari dua kata, yakni lam dan jalalah. Lam merupakan salah satu huruf hijaiyah, sedangkan jalalah secara bahasa memiliki arti diagungkan.

Dengan kata lain, lam jalalah dapat diartikan sebagai suatu bacaan pada huruf lam yang terdapat pada lafadz Allah. Lam jalalah terbagi menjadi dua macam, yakni lam jalalah tafkhim dan lam jalalah tarqiq. 

Lam jalalah tafkhim adalah bacaan lam jalalah yang cara bacanya adalah ditebalkan. Suatu bacaan dapat disebut lam jalalah tafkhim apabila terdapat huruf berharakat fathah atau dhammah sebelum lafadz Allah.

Berkebalikan dengan yang tafkhim, lam jalalah tarqiq adalah lam jalalah yang cara bacanya ditipiskan. Suatu bacaan dapat disebut lam jalalah tarqiq apabila terdapat huruf berharakat kasrah sebelum lafadz Allah.

Supaya lebih memahami tentang lam jalalah tafkhim, berikut ini contohnya dalam Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Al Baqarah Ayat 7

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

Bacaan tersebut tergolong bacaan lam jalalah tafkhim karena sebelum lafadz Allah, terdapat huruf hijaiyah yang berharakat fathah.

2. Surat Ali Imran Ayat 97

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين

Bacaan ini tergolong bacaan lam jalalah tafkhim karena sebelum lafadz Allah, terdapat huruf hijaiyah yang berharakat fathah. 

3. Surat An-Nisaa Ayat 1

اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Bacaan tersebut tergolong bacaan lam jalalah tafkhim karena sebelum lafadz Allah, terdapat huruf hijaiyah yang berharakat fathah.

4. Surat Al Mujadilah Ayat 4

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

Bacaan ini tergolong bacaan lam jalalah tafkhim karena sebelum lafadz Allah, terdapat huruf hijaiyah yang berharakat dhammah.

5. Surat Al Ghasiyah Ayat 24

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ

Bacaan itu tergolong bacaan lam jalalah tafkhim karena sebelum lafadz Allah, terdapat huruf hijaiyah yang berharakat dhammah. 

Halaman:
1 2
