HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

1.998 Peserta Bakal Ikut MTQ Nasional Ke-30 di Kalimantan Timur

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |10:40 WIB
1.998 Peserta Bakal Ikut MTQ Nasional Ke-30 di Kalimantan Timur
Ilustrasi 1.998 peserta akan mengikuti MTQ Nasional Ke-30 2024 di Kalimantan Timur. (Foto: Shutterstock)
SEBANYAK 1.998 peserta ditetapkan sebagai Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Ke-30 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka terdiri dari 1.567 peserta inti dan 431 cadangan. 

Penetapan peserta MTQ tersebut dilakukan Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin dalam acara Technical Meeting dan Penetapan Peserta MTQ Nasional XXX 2024 di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

"Kepesertaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-30 yang akan digelar di Provinsi Kalimantan Timur, saya nyatakan sah," ungkapnya, Kamis 22 Agustus 2024.

Sebelum ditetapkan, peserta telah melalui serangkaian tahapan, mulai pendaftaran yang dibuka pada 1 Juni hingga 7 Juli, verifikasi tahap I pada 8–13 Juli, perbaikan data pada 21-28 Juli, verifikasi tahap II pada 30 Juli–7 Agustus, sampai penetapan peserta pada 20 Agustus. 

Pada tahap pendaftaran, data calon peserta berjumlah 2.377 orang. Setelah dilakukan verifikasi dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan petunjuk teknis MTQN 2024 serta pengecekan NIK dengan data Dukcapil Kemendagri, sebanyak 736 data calon peserta dinyatakan lengkap, sedangkan 1.641 data lainnya perlu perbaikan.

Setelah itu dilakukan verifikasi ulang oleh verifikator pusat, hasilnya 118 calon peserta didiskualifikasi terkait domisili kependudukan, dan 261 lainnya mengundurkan diri. Hasil akhir verifikasi ini menetapkan 1.567 peserta inti dan 431 cadangan. 

Halaman:
1 2
