Jadi yang Perdana, MTQ Nasional 2024 Perlombakan Seni Kaligrafi Digital

SENI kaligrafi digital akan diperlombakan pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2024 di Kalimantan Timur. Ini menjadi yang perdana seni kaligrafi digital dilombakan dalam MTQ nasional.

"Seni kaligrafi digital menjadi salah satu golongan baru yang untuk pertama kalinya diperlombakan pada MTQ Nasional 2024," ucap Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Ahmad Zayadi saat konferensi pers di Jakarta, Senin 2 September 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

Ia menjelaskan, lomba seni kaligrafi digital digelar untuk memberi dampak positif bagi generasi muda. Diharapkan dapat menggaet dan termotivasi untuk mencintai Alquran dengan cara yang kreatif berbasis digital.

"Dengan adanya lomba ini diharapkan generasi muda dapat lebih tertarik untuk terlibat dalam kegiatan yang digelar oleh Kemenag," ujarnya.

Dalam cabang kaligrafi, imbuh dia, terdapat empat golongan yang diperlombakan, yaitu naskah Alquran, mushaf Alquran, dekorasi Alquran, dan kontemporer Alquran.

Ia mengatakan, semua golongan tersebut masih menggunakan metode manual dengan media seperti kanvas, cat warna, kertas, atau karton.

"Khusus untuk seni kaligrafi digital, seluruh prosesnya dilakukan menggunakan perangkat komputer dan perangkat digital lainnya, seperti iPad. Dengan demikian, kreasi dan inovasi dalam lomba ini sepenuhnya berbasis teknologi," ungkapnya.