MTQ Nasional 2024 di Kalimantan Timur Akan Dibuka Presiden Jokowi

Konferensi pers MTQ Nasional 2024 di Kalimantan Timur yang akan dibuka oleh Presiden Jokowi. (Foto: Widya Michella/Okezone)

GELARAN Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2024 akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Acara akbar ini bakal diselenggarakan di Kompleks Global Kadri Oneing, Sempaija, Samarinda, Kalimantan Timur, pada 8 September 2024, pukul 19.00 WIB.

Presiden Jokowi akan didampingi sejumlah menteri dan duta besar negara-negara sahabat. Ada juga tamu VIP seperti kepala daerah, unsur DPRD, ketua PTQ nasional, serta tamu undangan lainnya.

"Beliau senang sekali Pak Presiden memberikan dukungan yang penuh ya dan beliau menyampaikan agar penyelenggaraan, panitia penyelenggara, pemerintah provinsi, bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) terkait dan juga Kementerian Agama untuk melakukan langkah pelayanan yang baik," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Ia menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi agar penyelenggaraan MTQ Nasional 2024 bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Maka itu, inisiasi dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur dengan membuat semua penyelenggaraan berlangsung full digital.

"Karena beliau (Presiden Jokowi) berharap penyelenggaraan MTQ ini menjadi MTQ yang betul-betul lebih hebat dari pertemuan sebelumnya, maka kita sudah sampaikan juga kepada beliau, ini kita akan full digital, pendekatan digital sekarang," bebernya.

Dikarenakan diselenggarakan di Kalimantan Timur, Akmal optimistis akan ada dampak yang positif untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia pun percaya MTQ Nasional 2024 juga merupakan bentuk dukungan Provinsi Kaltim terhap kemajuan IKN.

"Penting kita sampaikan, kita berharap pelaksanaan MTQ ini bisa juga mendongkrak atensi terhadap dukungan kita terhadap Ibu Kota Nusantara," ucapnya.

Sementara Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi menjelaskan ada hal istimewa yakni peningkatan kualitas dari sisi penyelenggaraan MTQ Nasional 2024. Caranya dengan pendekatan digital, salah satunya melalui aplikasi pendaftaran e-MTQ berbasis digital.

"Aplikasi e-MTQ ini digunakan untuk proses pendaftaran dan verifikasi peserta. Dengan sistem tersebut, Kemenag ingin memastikan data peserta terverifikasi secara akurat dan valid," ujarnya.