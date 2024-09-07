Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

15 Contoh Bacaan Tajwid Idgham Bilaghunnah di Alquran Lengkap Penjelasannya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |16:30 WIB
15 Contoh Bacaan Tajwid Idgham Bilaghunnah di Alquran Lengkap Penjelasannya
Ilustrasi contoh bacaan tajwid idgham bilaghunnah di dalam Alquran. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH 15 contoh bacaan tajwid idgham bilaghunnah di Alquran lengkap dengan penjelasannya. Idgham bilaghunnah merupakan salah satu hukum tawjid yang secara istilah adalah memasukan atau mentasydidkan huruf tanpa dengung ketika membacanya.

Idgham bilaghunnah dapat diartikan juga ketika memasukan nun mati atau tanwin pada huruf sesudahnya tanpa adanya bunyi dengung. Huruf idgham bilaghunnah ada dua yaitu lam (ل) atau ra ( ﺭ ). 

Syarat dalam hukum bacaan idgham bighunnah adalah saat nun sukun (نْ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) bertemu dengan lam (ل) atau ra ( ﺭ ).

Berikut ini contoh bacaan tajwid idgham bilaghunnah di dalam Alquran, sebagaiamana telah Okezone rangkum:

1. Surat Al Qari'ah Ayat 7

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

Penjelasan: Tanwin bertemu ro pada kata عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ.

2. Surat Al Ma'un Ayat 4

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ

Penjelasan: Tanwin bertemu lam pada kata فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ.

3. Surat An-Naba Ayat 38

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

Penjelasan: Tanwin bertemu lam pada kata صَفًّا ۖ لَّا.

4. Surat Al Alaq Ayat 15

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

Penjelasan: Nun sukun bertemu lam pada kata لَئِن لَّمْ.

5. Surat An-Nazi'at Ayat 33

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

Penjelasan: Tanwin bertemu lam pada kata مَتَاعًا لَّكُمْ. 

6. Surat Al Balad Ayat 6

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا

Penjelasan: Tanwin bertemu lam pada kata مَالًا لُّبَدًا.

7. Surat Al Fajr Ayat 25

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ

Penjelasan: Tanwin bertemu lam pada kata فَيَوْمَئِذٍ لَّا.

8. Surat Al Alaq Ayat 7

أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ

Penjelasan: Nun sukun bertemu ro pada kata أَن رَّآهُ.

9. Surat Al Insyiqaq Ayat 14

إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ

Penjelasan: Nun sukun bertemu lam pada kata أَن لَّن.

10. Surat At-Takwir Ayat 25

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ

Penjelasan: Tanwin bertemu ro pada kata شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ. 

