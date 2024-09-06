15 Contoh Bacaan Tajwid Idgham Bighunnah di Alquran

BERIKUT ini 15 contoh bacaan tajwid idgham bighunnah di Alquran. Secara bahasa, idgham bighunnah memiliki arti menyembunyikan nun sukun/tanwin dan memasukkannya ke huruf sesudahnya.

Idgham bighunnah dibaca dengan mendengung atau dalam bahasa Arab berarti di-tasydid-kan. Suara berdengung tersebut sepanjang satu alif hingga satu setengah alif atau kira-kira dua hingga tiga harakat.

Syarat dalam hukum bacaan idgham bighunnah adalah saat Nun sukun (نْ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) bertemu dengan salah satu huruf idgham bighunnah dalam dua kata yang terpisah.

Sementara untuk jumlah huruf idgham bighunnah ada empat yaitu huruf Mim, Nun, Waw, dan Ya.

Berikut ini contoh tajwid idgham bighunnah di dalam Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Az-Zalzalah Ayat 6

يَوۡمَٮِٕذٍ يَّصۡدُرُ

Cara membacaya: Yawma iziy yas duru

Kasrohtain bertemu dengan ya (ي)

2. Surat Al Balad Ayat 20

نَارٌ مُّؤۡصَدَةٌ

Cara membacanya: Naarum mu'sadah

Dhomahtain bertemu dengan mim (م)

3. Surat An-Naba Ayat 13

سِرَاجًا وَهَّاجًا

Cara membacanya: Sirājaw wahhājā

Fathatain bertemu dengan wau (و)

4. Surat Ar-Rahman Ayat 11

فَاكِهَةٌ ۖ ۙ وَّالنَّخۡلُ

Cara membacanya: Faakihatunw wan nakhlu

Dhomahtain bertemu huruf wau (و)

5. Surat Yasin Ayat 24

ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

Cara membacanya: Dalālim mubīn

Kasratain bertemu mim (م)

6. Surat Yasin Ayat 4

صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍؕ

Cara membacanya: siraatim mustaqiim

Kasratain bertemu dengan mim (م)

7. Surat Al Kahfi Ayat 10

رَحْمَةً وَّهَيِّئْ

Cara membacanya: rohmataw wa hayyi`

Fathatain bertemu dengan huruf wau (و)

8. Surat Al Kahfi Ayat 5

عِلْمٍ وَّلَا

Cara membacanya: 'Ilmiw wa laa

Kasrohtain bertemu dengan huruf wau (و)

9. Surat Al Baqarah Ayat 10

مَرَضًا وَلَهُمْ

Cara membacanya: Marada(n) wa lahum

Fathatain bertemu dengan huruf wau (و)

10. Surat Al Baqarah Ayat 8

مَنْ يَّقُوْلُ

Cara membacanya: May yaqulu

Nun sukun bertemu dengan ya (ي)