Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

15 Contoh Bacaan Tajwid Izhar Tanwin Bertemu Ha dalam Alquran

Salam Ramdhani , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |12:42 WIB
15 Contoh Bacaan Tajwid Izhar Tanwin Bertemu Ha dalam Alquran
Ilustrasi contoh bacaan tajwid izhar tanwin bertemu ha di dalam Alquran. (Foto: Freepik)
A
A
A

KETAHUI 15 contoh bacaan tajwid izhar tanwin bertemu ha berikut ini. Izhar adalah salah satu hukum tajwid dalam membaca Alquran.

Izhar memiliki arti membaca dengan jelas atau terang tanpa ghunnah (dengung). Hukum tajwid izhar terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi, yaitu أ (alif), هـ (ha), ح (ha), خ (kha), ع (ain), غ (ghain). 

Berikut ini 15 contoh bacaan tajwid izhar tanwin bertemu ha, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Al Baqarah Ayat 58

فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ

Fakulu minha haisu.

Cara membacanya: Lafadz minha dibaca jelas berbunyi N.

2. Surat At-Taubah Ayat 109

عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ

'Ala syafa jurufin harin.

Cara membacanya: Lafadz fin harin dibaca jelas berbunyi N.

3. Surat Al Baqarah Ayat 209

اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Annallaha 'azizun hakim(un).

Cara membacanya: Lafadz 'azizun dibaca jelas berbunyi N. 

Ilustrasi bacaan tajwid izhar tanwin bertemu ha. (Foto: Unsplash)

4. Surat Al Baqarah Ayat 65

قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ

Qiradatan khasi'in(a).

Cara membacanya: Lafadz qiradatan dibaca jelas berbunyi N.

5. Surat Al Buruj Ayat 8

نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ

Naqamu minhum illa.

Cara membacanya: Lafadz minhum dibaca jelas berbunyi N.

6. Surat Al Buruj Ayat 11

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

Tahtihal-anhar(u).

Cara membacanya: Lafadz anhar dibaca jelas berbunyi N.

7. Surat Abasa Ayat 10

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰىۚ

Fa anta 'anhu talahha.

Cara membacanya: Lafadz 'anhu dibaca jelas berbunyi N. 

8. Surat An-Nisa Ayat 75

اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ

Akhrijna min hazihi.

Cara membacanya: Lafadz min dibaca jelas berbunyi N.

9. Surat Al Maidah Ayat 110

مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا

Minhum in haza illa.

Cara membacanya: Lafadz in haza dibaca jelas berbunyi N.

10. Surat Al Araf Ayat 20

رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ

Rabbukuma 'an hazihi.

Cara membacanya: Lafadz 'an hazihi dibaca jelas berbunyi N. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353/alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058/alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181481/alquran-anhC_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214/alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636/alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398/alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement