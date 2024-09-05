15 Contoh Bacaan Tajwid Izhar Tanwin Bertemu Ha dalam Alquran

Ilustrasi contoh bacaan tajwid izhar tanwin bertemu ha di dalam Alquran. (Foto: Freepik)

KETAHUI 15 contoh bacaan tajwid izhar tanwin bertemu ha berikut ini. Izhar adalah salah satu hukum tajwid dalam membaca Alquran.

Izhar memiliki arti membaca dengan jelas atau terang tanpa ghunnah (dengung). Hukum tajwid izhar terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi, yaitu أ (alif), هـ (ha), ح (ha), خ (kha), ع (ain), غ (ghain).

Berikut ini 15 contoh bacaan tajwid izhar tanwin bertemu ha, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Al Baqarah Ayat 58

فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ

Fakulu minha haisu.

Cara membacanya: Lafadz minha dibaca jelas berbunyi N.

2. Surat At-Taubah Ayat 109

عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ

'Ala syafa jurufin harin.

Cara membacanya: Lafadz fin harin dibaca jelas berbunyi N.

3. Surat Al Baqarah Ayat 209

اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Annallaha 'azizun hakim(un).

Cara membacanya: Lafadz 'azizun dibaca jelas berbunyi N.

4. Surat Al Baqarah Ayat 65

قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ

Qiradatan khasi'in(a).

Cara membacanya: Lafadz qiradatan dibaca jelas berbunyi N.

5. Surat Al Buruj Ayat 8

نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ

Naqamu minhum illa.

Cara membacanya: Lafadz minhum dibaca jelas berbunyi N.

6. Surat Al Buruj Ayat 11

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

Tahtihal-anhar(u).

Cara membacanya: Lafadz anhar dibaca jelas berbunyi N.

7. Surat Abasa Ayat 10

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰىۚ

Fa anta 'anhu talahha.

Cara membacanya: Lafadz 'anhu dibaca jelas berbunyi N.

8. Surat An-Nisa Ayat 75

اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ

Akhrijna min hazihi.

Cara membacanya: Lafadz min dibaca jelas berbunyi N.

9. Surat Al Maidah Ayat 110

مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا

Minhum in haza illa.

Cara membacanya: Lafadz in haza dibaca jelas berbunyi N.

10. Surat Al Araf Ayat 20

رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ

Rabbukuma 'an hazihi.

Cara membacanya: Lafadz 'an hazihi dibaca jelas berbunyi N.