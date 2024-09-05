Contoh Hukum Tajwid Mad Badal dalam Juz 30 Alquran

CONTOH hukum tajwid mad badal dalam Juz 30 Alquran dibahas di artikel berikut ini. Mad badal merupakan salah satu jenis ilmu tajwid.

Keberadaan ilmu tajwid berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam agar dapat membaca ayat-ayat suci Alquran dengan baik dan benar.

Ilmu tajwid memiliki banyak jenis. Salah satu yang memiliki varian cukup banyak adalah bacaan berhukum mad.

Pengertian Mad Badal

Mad badal merupakan penggantian huruf hamzah (ء) mati dengan huruf alif (ا), ya (ئ), atau wau (ؤ) yang disesuaikan harakat huruf sebelumnya. Cara membacanya adalah dipanjangkan satu alif atau bisa disebut dua harakat.

Secara bahasa, mad artinya panjang dan badal maknanya pengganti. Pengertian mad badal secara istilah yakni apabila ada huruf mad (alif, wau, atau ya‟) dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat.

Sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad. Mad badal merupakan bagian dari mad fari atau cabang.

Contoh Mad Badal

Berikut ini contoh bacaan hukum tajwid mad badal dalam Juz 30 Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Al A'la Ayat 18

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُ وْلٰى

Artinya: "Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu."

Dalam ayat tersebut ada kata الْأُوْلٰى yang merupakan contoh mad badal karena ada hamzah bertemu dengan salah satu huruf mad yaitu huruf wau (و).

2. Surat Al Inshiqaq Ayat 7

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُُ بِيَمِيْنِهِ

Artinya: "Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya."

Pada ayat tersebut kata أُوْتِيَ merupakan contoh mad badal karena terdapat hamzah yang bertemu dengan salah satu huruf mad yaitu huruf wau (و).