Viral Selebgram Punya Suami Ternyata Gay, Ini Ancaman Dosa Besar Pelaku Homoseksual

Ilustrasi ancaman dosa besar pelaku homoseksual seperti kasus viral selebgram punya suami ternyata gay. (Foto: Okezone)

VIRAL selebgram punya suami ternyata gay atau homoseksual. Dalam agama Islam, orientasi seksual menyimpang gay atau homoseksual termasuk perilaku yang mendapat ancaman dosa besar.

Sebagaimana diberitakan, baru-baru ini viral di media sosial X curhatan selebgram berinisial NS yang terkejut dengan orientasi seksual menyimpang suaminya yang ternyata gay atau homoseksual.

NS yang merupakan warga Jawa Barat mengaku merasa ditipu oleh sang suami yang ternyata menyukai sesama jenis. "Hancur hatiku ketika tahu kamu lebih bahagia satu ranjang dengan laki-laki," tulis akun @nessa.sls.

NS juga mengaku setelah 6 bulan pernikahan masih tetap menjadi perawan lantaran tidak pernah disentuh oleh sang suami.

"Enam bulan menikah aku masih virgin. Buku ini ternyata hanya kamu jadikan untuk menutupi ketidaknormalan kamu," ungkapnya.

Hukum Homoseksual Menurut Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah lama mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Ditegaskan dalam fatwa tersebut bahwa pasangan sesama jenis atau LGBT adalah perbuatan haram. MUI menjelaskan perilaku menyukai sesama jenis adalah perilaku menyimpang yang harus diluruskan.

"Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah)," jelas fatwa tersebut.