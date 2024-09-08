Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Selebgram Punya Suami Ternyata Gay, Ini Ancaman Dosa Besar Pelaku Homoseksual

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |12:40 WIB
Viral Selebgram Punya Suami Ternyata Gay, Ini Ancaman Dosa Besar Pelaku Homoseksual
Ilustrasi ancaman dosa besar pelaku homoseksual seperti kasus viral selebgram punya suami ternyata gay. (Foto: Okezone)
A
A
A

VIRAL selebgram punya suami ternyata gay atau homoseksual. Dalam agama Islam, orientasi seksual menyimpang gay atau homoseksual termasuk perilaku yang mendapat ancaman dosa besar.

Sebagaimana diberitakan, baru-baru ini viral di media sosial X curhatan selebgram berinisial NS yang terkejut dengan orientasi seksual menyimpang suaminya yang ternyata gay atau homoseksual

Viral selebgram ternyata punya suami gay atau homoseksual. (Istimewa/X/Instagram)

NS yang merupakan warga Jawa Barat mengaku merasa ditipu oleh sang suami yang ternyata menyukai sesama jenis. "Hancur hatiku ketika tahu kamu lebih bahagia satu ranjang dengan laki-laki," tulis akun @nessa.sls.

NS juga mengaku setelah 6 bulan pernikahan masih tetap menjadi perawan lantaran tidak pernah disentuh oleh sang suami.

"Enam bulan menikah aku masih virgin. Buku ini ternyata hanya kamu jadikan untuk menutupi ketidaknormalan kamu," ungkapnya. 

Hukum Homoseksual Menurut Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah lama mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Ditegaskan dalam fatwa tersebut bahwa pasangan sesama jenis atau LGBT adalah perbuatan haram. MUI menjelaskan perilaku menyukai sesama jenis adalah perilaku menyimpang yang harus diluruskan.

"Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah)," jelas fatwa tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement