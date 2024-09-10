Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Doa agar Timnas Indonesia Menang Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |11:20 WIB
Doa agar Timnas Indonesia Menang Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Ilustrasi doa agar Timnas Indonesia menang melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Okezone/Heru Haryono)
A
A
A

DOA agar Timnas Indonesia menang melawan Australia di pertandingan kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi, pasalnya di laga pertama Grup C pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB mampu menahan tim raksasa Arab Saudi dengan skor 1-1. Di saat bersamaan, Australia tumbang 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri. 

Raihan kemenangan tentu saja masih mungkin diraih Timnas Indonesia. Pasalnya, anak asuhan pelatih Shin Tae-yong dalam performa baik dan bermain di kandang sendiri. Ditambah, doa-doa yang bisa dipanjatkan seluruh kaum Muslimin di Tanah Air. 

Timnas Indonesia. (Foto: Instagram @pssi)

Doa agar Timnas Indonesia Menang

Bagi umat Islam yang hendak menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Australia besok malam, sangat baik jika sebelumnya memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diniatkan supaya Skuad Merah Putih bisa meraih kemenangan.

Pada dasarnya tidak ada doa khusus untuk memohon kemenangan dalam sebuah pertandingan. Namun secara umum, bisa membaca doa memohon kemudahan.

Dirangkum dari Rumaysho.com, ini adalah doa yang shahih dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam berisi permohonan berbagai kemudahan dalam segala urusan. 

Dalam riwayat dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Arab latin: Allahumma laa sahla illa maa ja'altahu sahlaa, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlaa.

Artinya: "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement