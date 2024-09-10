Doa agar Timnas Indonesia Menang Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ilustrasi doa agar Timnas Indonesia menang melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Okezone/Heru Haryono)

DOA agar Timnas Indonesia menang melawan Australia di pertandingan kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi, pasalnya di laga pertama Grup C pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB mampu menahan tim raksasa Arab Saudi dengan skor 1-1. Di saat bersamaan, Australia tumbang 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri.

Raihan kemenangan tentu saja masih mungkin diraih Timnas Indonesia. Pasalnya, anak asuhan pelatih Shin Tae-yong dalam performa baik dan bermain di kandang sendiri. Ditambah, doa-doa yang bisa dipanjatkan seluruh kaum Muslimin di Tanah Air.

Doa agar Timnas Indonesia Menang

Bagi umat Islam yang hendak menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Australia besok malam, sangat baik jika sebelumnya memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diniatkan supaya Skuad Merah Putih bisa meraih kemenangan.

Pada dasarnya tidak ada doa khusus untuk memohon kemenangan dalam sebuah pertandingan. Namun secara umum, bisa membaca doa memohon kemudahan.

Dirangkum dari Rumaysho.com, ini adalah doa yang shahih dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam berisi permohonan berbagai kemudahan dalam segala urusan.

Dalam riwayat dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Arab latin: Allahumma laa sahla illa maa ja'altahu sahlaa, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlaa.

Artinya: "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah."