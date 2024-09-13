5 Rukun Khutbah Jumat, Salah Satunya Memberi Nasihat Ketakwaan

KETAHUI 5 rukun khutbah Jumat berikut ini. Para imam atau khatib wajib mengetahuinya agar lebih sesuai syariat.

Dikutip dari Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Nur Faqih S.Ag menjelaskan bahwa menurut para ulama, khutbah Jumat merupakan salah satu syarat sah Sholat Jumat.

Bahkan, sebagian sahabat Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam menilai dua khutbah sebelum Sholat Jumat adalah pengganti dua rakaat Sholat Dzuhur.

Akan tetapi, hal yang jelas adalah setiap Muslim laki-laki yang tidak memiliki uzur syari wajib menghadiri panggilan Sholat Jumat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Quran Surat Al Jumu'ah Ayat 9)

Pendapat Tidak Ada Ketentuan Khusus

Tidak ada ketentuan khusus terkait khutbah Jumat. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Hazm rahimahullahu dan beberapa ulama lain.

Syekh Al Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu mengatakan:

ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت ، بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا ، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود

"Mencela dunia dan mengingat kematian ketika khutbah tidaklah cukup. Akan tetapi, baru disebut khutbah jika memang kebiasaan setempat menyebutnya sebagai sebuah khutbah. Maka, penyampaian sekilas tadi tidaklah memenuhi kriteria khutbah." (Lihat kitab Al Ikhtiyaraat, halaman 79)